Один рабочий погиб и один пострадал на стройплощадке в центре Москвы
Как рассказали в столичном управлении Следственного комитета, двое рабочих выпали из строительной люльки на Пречистенке. Проводится проверка, — пишет агентство «Интерфакс».
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Как рассказали в столичном управлении Следственного комитета, двое рабочих выпали из строительной люльки на Пречистенке. Проводится проверка, — пишет агентство «Интерфакс».
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