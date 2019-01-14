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13:01, 14 января 2019

Генпрокуратура не поддерживает законопроекты, предусматривающие наказания за публикацию недостоверной информации

Генпрокуратура не поддерживает законопроекты, предусматривающие наказания за публикацию недостоверной информации и неуважительные высказывания о власти. Об этом со ссылкой на представителя ведомства сообщает агентство «Интерфакс». Сегодня инициативы обсуждают на расширенном заседании комитета Госдумы по информационной политике. Глава комитета Леонид Левин на встрече сказал, что при регулировании интернет-среды нужно учитывать ее специфику и добавил, что «не все можно решать топором и кувалдой».

Комментарии

18

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warlaam 14 января 2019 | 13:07

Какие они все добрые и разумные, а не то что вы о них думаете)))

djuga 14 января 2019 | 13:16

warlaam: Какие они все добрые и разумные
=========================================================

Этот закон - в части недостоверной информации - палка о двух концах. Под него в первую очередь попадут Первый канал с Киселёвым, М. Захарова вместе с МИД-ом и даже "президент всея Руси" после заявлений о любителях Солберийских шпилей: "они обычные гражданские". И далее по списку...

vitaly_mf23 14 января 2019 | 13:37


Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://procash.xyz
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.







shtirlitz77 14 января 2019 | 13:44

djuga: "...Этот закон - в части недостоверной информации - палка о двух концах..."

Можно подумать, что это первый такой закон.
Дурка специально клепает такие законы с "двумя концами".
При этом всегда работает почему-то один конец, направленный на неугодных.

djuga 14 января 2019 | 13:46

shtirlitz77: При этом всегда работает почему-то один конец, направленный на неугодных.
=============================================

Это сегодня. Но кто знает, что будет завтра или послезавтра?

polsan 14 января 2019 | 13:28

warlaam: во путрикам с шоблой троллей сайтовских повезло! )

nns33 14 января 2019 | 13:57

warlaam: Это не от того,что добрые,а от того,что думать ещё не разучились. Страхуются на всякий случай.Расклад может измениться .

delovoy_podolsk 14 января 2019 | 13:12

Если представитель власти - мразь и подонок. Должность его невыборная. Повлиять на его карьеру я не могу. Предположим он начальник по информационному развитию региона. И я решил на единственно доступном мне ресурсе, в своих надписях на стенках сетевых страничек, написать своё мнение об этом человекоподобном. Меня за это привлекут. Это что за закон эти человекоподобные там обсуждают? Совсем с катушек слетели?

platonnekafrin 14 января 2019 | 13:21

Перепады в настроении в данном случае лишь один из симптомов начала новой думской весны.

bja_1950 14 января 2019 | 13:22

Ну кто-то же должен иметь мозги!

shtirlitz77 14 января 2019 | 13:47

bja_1950: "...Ну кто-то же должен иметь мозги!..."

Как-то Вы опрометчиво насчет мозгов.

aleks50 Алексей Клубников 14 января 2019 | 13:26

Не всё можно решать топором и кувалдой, но всяческим клишецам очень хочется.

vova6_let 14 января 2019 | 13:28

На всех федеральных каналах с утра и до вечера -"недостоверная информация", "разжигание розни", "агитация" и пр. И что, кто-то из них понес наказание ? Подобные законы только для тех, кому не нравится эта власть.

nemez1 14 января 2019 | 13:30

правды в РФ три, у росчиновника и депутата одна, у простых граждан другая, у ваты своя, но чем то похожая на первую.

neyexo 14 января 2019 | 13:31

Какая разница, кто как думает
Как решит ВВП в последний момент, так и будет

cromwel 14 января 2019 | 13:32

Генпрокуратура не могла и не может иметь собственное мнение. Как и скажут так она и будет действовать.

olenenok_zed 14 января 2019 | 13:33

за этот закон можно было бы всех производителей. за их рекламу товара. которая недостоверна ) лжива и т.п
пересадить :)

sneer1 14 января 2019 | 13:37

Опять же, тут, скорее всего, не разум или совесть. А банальная лень. Не хочется им просто заниматься труднодоказуемыми (в случае "недостоверной информации") делами. Хотя, может быть, кто-то понял, что в этом случае, - суд, огласка, попытки представить свою версию, - а это значит, что растет вероятность проколоться.

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