Генпрокуратура не поддерживает законопроекты, предусматривающие наказания за публикацию недостоверной информации и неуважительные высказывания о власти. Об этом со ссылкой на представителя ведомства сообщает агентство «Интерфакс». Сегодня инициативы обсуждают на расширенном заседании комитета Госдумы по информационной политике. Глава комитета Леонид Левин на встрече сказал, что при регулировании интернет-среды нужно учитывать ее специфику и добавил, что «не все можно решать топором и кувалдой».