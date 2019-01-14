Режим ЧС введен на территории города Шахты в Ростовской области
Об этом говорится на сайте мэрии. Сегодня утром в одном из девятиэтажных домов города произошел взрыв, погиб один человек, семь пострадали. Судьба еще четырех неизвестна. По предварительным данным, причиной стал взрыв бытового газа.
Подобные происшествия — хоть и редкое, но постоянное явление, — сказал в эфире «Эха Москвы» член комитета ЖКХ Торгово-промышленной палаты России Константин Крохин.
Уголовное дело после взрыва в Шахтах возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности.
Комментарии13
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vasya_von_smetankin 14 января 2019 | 13:10
31 декабря 2018 года.
В Магнитогорске из-за взрыва газа обрушился подъезд многоэтажки. Погибли 39 человек.
Из областного бюджета семьям погибших будет выплачено по 100 000 рублей, семьям пострадавших — по 50 000 рублей, утверждают в мэрии.
В ночь с 31 декабря 2018г на 01 января 2019г люди, стоявшие на пятиметровом деревянном мосту, упали вниз на каток. Пострадало 13 человек, с ушибами их доставили в больницу. Никто не умер.
Мер Москвы Собянин принял решение помочь пострадавшим материально. Людям выплатят компенсацию до 500 000 рублей.
А теперь вопрос.
Сколько стоит жизнь ростовчанина и вообще, «кому в Московии жить хорошо?»
luger_max_otto 14 января 2019 | 13:28
Кому- кому... Несколько раньше на этот вопрос отвечали так:
Буфетчице Нюрке,
Гагарину Юрке,
Хрущеву и Брежневу,
Остальным- по-прежнему!
tleuzh1978 14 января 2019 | 13:45
vasya_von_smetankin: во-первых, выплаты семьям погибших в Магнитогорске - не сто тысяч, а по миллиону и более, с учетом благотворительной помощи. Во-вторых, да, в Москве Собянин может заплатить вот столько попадавшим с моста и поломавшим руки/ноги/ребра. А Вы им что, завидуете?
rubin 14 января 2019 | 13:53
vasya_von_smetankin: на скользкую тему встали. Предлагаете федеральный прайс ввести?
norgemann 14 января 2019 | 13:12
"Подобные происшествия — хоть и редкое, но постоянное явление"
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Действительно редкое явление взрывы газа, раз в две недели всего .
kottigr1 14 января 2019 | 13:19
norgemann: Интересно..
Любой убитый полицией - становится после этого террористом, а любой взрыв - перестаёт быть терактом.
tleuzh1978 14 января 2019 | 13:37
kottigr1: а Вам так уж сильно хочется, чтоб этот взрыв был терактом? Зачем? Вам от этого будет легче жить?
kottigr1 14 января 2019 | 13:43
tleuzh1978: Где Вы увидали такое у меня ?
tleuzh1978 14 января 2019 | 13:41
norgemann: в России более четверти миллиона многоквартирных жилых домов с газоснабжением. На улице зима, холодно. А теперь возьмите четверть миллиона автомобилей и проанализируйте статистику: сколько из них за две недели разбились, сгорели, задавили пешеходов? Уверяю Вас: цифра будет больше двух.
peresvet73 14 января 2019 | 13:15
//Подобные происшествия — хоть и редкое, но постоянное явление, — сказал в эфире «Эха Москвы» член комитета//
То же самое можно сказать про теракты.
neon001 14 января 2019 | 13:25
peresvet73: а мог бы сказать "хоть и редкое, но частое". черномырдин бы позавидовал.
dekadik 14 января 2019 | 13:34
Скоро издадут закон о замене газовых плит на электрические, а газ потечёт в Европу.
plank1957 14 января 2019 | 14:01
ЧС из-за взрыва газа? Это что-то новое в деятельности властей.