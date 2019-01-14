Режим ЧС введен на территории города Шахты в Ростовской области

Об этом говорится на сайте мэрии. Сегодня утром в одном из девятиэтажных домов города произошел взрыв, погиб один человек, семь пострадали. Судьба еще четырех неизвестна. По предварительным данным, причиной стал взрыв бытового газа.

Подобные происшествия — хоть и редкое, но постоянное явление, — сказал в эфире «Эха Москвы» член комитета ЖКХ Торгово-промышленной палаты России Константин Крохин.

Уголовное дело после взрыва в Шахтах возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности.