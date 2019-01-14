Россияне во время новогодних каникул потратили в среднем около 14 тысяч рублей

Это немного меньше, чем годом ранее, — свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения. Большая часть суммы ушла на подарки близким и на новогодний стол. Остальное было потрачено на развлечения. Новогодние каникулы в этом году порадовали меньше 70% россиян. В прошлом году число людей, получивших удовольствие от новогодней недели, было несколько больше.