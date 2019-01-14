Россияне во время новогодних каникул потратили в среднем около 14 тысяч рублей
Это немного меньше, чем годом ранее, — свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения. Большая часть суммы ушла на подарки близким и на новогодний стол. Остальное было потрачено на развлечения. Новогодние каникулы в этом году порадовали меньше 70% россиян. В прошлом году число людей, получивших удовольствие от новогодней недели, было несколько больше.
Комментарии8
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ma1nbrain 14 января 2019 | 12:42
Мало как то.
desdichado 14 января 2019 | 13:07
А злые языки распространяли панические слухи, мол, ВВП - изгой, что с ним никто не хочет разговаривать...
ma1nbrain 14 января 2019 | 13:32
desdichado: это не слухи, а правда. Итог этого - конские цены на все. Вот и приходится людям карманы выворачивать, за любой пук плати в три конца. Спасибо плешивому мудаку.
ltyio 14 января 2019 | 13:42
ma1nbrain: я так понимаю, что это на каждого человека, т.е. на семью из трех человек выходит 42 тыс.
lager23 14 января 2019 | 12:57
2тыс рублей в день с учётом подарков и праздничного стола, на большее денег у людей нет.... и это ещё не дно!
Фактически это бедность..
nitinol 14 января 2019 | 13:08
lager23: Несомненно, это бедность! И к тому со стороны ВЦИОМа это приукрашивание действительности. Лично я потратил с 31 декабря по сегодняшний день 6203 рубля на новогодний стол и еду в каникулы на семью из двух человек. Плюс подарок сыну в размере 5 494 рубля за зимнюю куртку...
kreamssdick 14 января 2019 | 13:00
Кто-то потратил 200 тысяч, а кто-то 200 рублей едва наскреб.
ma1nbrain 14 января 2019 | 13:35
kreamssdick: 200 тысяч на почти 2 недели это не роскошь ни разу, а обычное дело, особенно если с семьей. Куда угодно выехать-минимум сотня сразу, плюс еда-подарки, вот и двушка тебе.