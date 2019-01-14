Президент Зимбабве прибыл в Москву с трехдневным официальным визитом

Эммерсон Мнангагва собирается обсудить с Владимиром Путиным политические и экономические вопросы и сотрудничество в сфере безопасности. Сегодня президент Зимбабве собирается побывать в алмазодобывающей компании «Алроса». Встреча с Путиным намечена на 15 января.