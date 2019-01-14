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12:31, 14 января 2019

Президент Зимбабве прибыл в Москву с трехдневным официальным визитом

Эммерсон Мнангагва собирается обсудить с Владимиром Путиным политические и экономические вопросы и сотрудничество в сфере безопасности. Сегодня президент Зимбабве собирается побывать в алмазодобывающей компании «Алроса». Встреча с Путиным намечена на 15 января.

Комментарии

37

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sokal123 14 января 2019 | 12:35

Важная Персона . Наш Брат . Скоро мы догоним Зимбабве . Есть по кому ровняться.

sasass 14 января 2019 | 12:44

sokal123: Только с людоедами остается дружить..

wild_division 14 января 2019 | 12:57

sasass: Чем вы недовольны? Зато безвизовый режим с Зимбабве щас сделают для росиян. Весь мир у наших ног)))

evgolius7 14 января 2019 | 12:59

Жители Зимбабвы поддержали оккупацию Крыма!
Они не хотят как в Париже!
Они хотят как в Зимбабвы!
Да здравствует бурундо-российская дружба!

tvitov66 14 января 2019 | 12:58

sasass: президенту Венесуэлы Николасу Мадуро наш щедрый бессменный вошьдь отслюнявил 20 ярдов нерублей, интересно сколько он выделит друзьям из Зимбабве?

evgolius7 14 января 2019 | 13:10

15 августа 2018 | 10:58
Гомер гений экономики...
Минфин России: доллар является ненадежным инструментом.
Минфин Турции: доллар потерял свой авторитет.
Сейчас еще Минфин Венесуэлы подтянется - и всё, доллар можно хоронить.

belovnikita 14 января 2019 | 13:01

sokal123: старший брат рашки по всем параметрам

mihan 14 января 2019 | 13:03

sokal123: Алмазы - наша общая безопасность!!! )))))

desdichado 14 января 2019 | 13:15

А злые языки распространяли панические слухи, мол, ВВП - изгой, что с ним никто не хочет разговаривать...

aleksandr39 14 января 2019 | 12:35

Опять подарим ему за счет пенсионеров 10 миллиардов долларов

mmm_333 14 января 2019 | 12:42

aleksandr39: Не подарят. А возьмут откат и разместят за границей. Потом спишут, как госдолг, а какой спрос с политики государства? Потом будут жировать на них, а разгребать будут другие.

anemon 14 января 2019 | 12:37

Капитализацию Алросы будет увеличивать?

seryj_wolk 14 января 2019 | 12:52

anemon: Друзья встречаются вновь. Скажи кто твой друг!

tag188 14 января 2019 | 12:38

Эммерсон Мнангагва собирается обсудить с Владимиром Путиным политические и экономические вопросы
=========================
"Экономические вопросы" с хрущевских времен у этой шоблы одни -- "деньги давай". Причем, брать все эти "африканские товарищи" предпочитают исключительно в долларах, и никогда в высокодуховных рублях.

yralez 14 января 2019 | 12:42

Мугабэ и Пугабэ есть что обсудить, много общего.

mihan 14 января 2019 | 13:05

yralez: А люди Пригожина в доле?

inga_92_1 14 января 2019 | 12:45

Друг приехал ...

cromwel 14 января 2019 | 12:45

Ну какие экономические вопросы можно обсуждать с этим папуасам? Позиция будет только одна: Дай денег. Я такой же диктатор как и ты.. Возвращать ничего не будет.
а когда придет время и его поманят американцы долларом, так он моментально вытрет об нас ноги .

shtirlitz77 14 января 2019 | 12:46

"...Эммерсон Мнангагва собирается обсудить с Владимиром Путиным политические и экономические вопросы..."

Как только речь заходит об экономическом сотрудничестве с нашими "друзьями", так сразу невольно возникает вопрос: "Сколько отстегнем?"

gregor 14 января 2019 | 12:47

Президент Зимбабве прибыл в Москву с трехдневным официальным визитом
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Я и 86 % нар ....т.есть населения ,согласны отдать Зимбабве весь пенсионный фонд,безвозвратно . Кто не согласен ,тот 5 колонна ,экстримист ... агент иностранный ..в общем либерал .

hihi2raza 14 января 2019 | 12:49

Наш большой друг и партнер, Зимбабве. Хи хи.

aleks50 Алексей Клубников 14 января 2019 | 12:50

Вова пообещал помощь деньгами дорогих россиян своим зимбабвийским браткам.

platonnekafrin 14 января 2019 | 12:51

Что ж, как известно, мы любому президенту и даже непрезиденту всегда радовались... а уж в последнее то время даже до трясучки веселились. Вам с собой завернуть или здесь покушаете? Или здесь покушаете, а с собой завернуть?

michael_zagorsk 14 января 2019 | 12:58

Какая прелесть, встречаются два ЛЮДОЕДА. Только один у другого бабла клянчит. Он с собой холодильник привёз с людскими окорочками для угощения? Хотя, рф ский людоед давно человеческими жертвами питается - полосатый рейс.

askol2016 14 января 2019 | 13:01

Путин теперь не принимает ни одного решения, не согласовав с единственным своим союзником Мнангагвой...

michael_zagorsk 14 января 2019 | 13:12

askol2016: Нет, в Мадурок на связи, принять Ил-76 принять с запчястями для двух ту-160 и с двумя контенейрами рос рублей в ответ на кокс вместо аргентинским.

alexhar 14 января 2019 | 13:01

Ура!!! До чего же я люблю зимбабвов! Это что-то!

lager23 14 января 2019 | 13:02

Интересно, когда Эммерсон Мнангагва смотрит на Володю кого он представляет в уме ..курицу на вертеле или крысу фри?

ulagai 14 января 2019 | 13:54

lager23: Жесковат уже пугабыч,староват.Не диетический.

shoorah 14 января 2019 | 13:03

Маша Калинку гостю спляшет.

come_on 14 января 2019 | 13:07

Как говорил еще Мугабе другу Пугабе: "Вы под санкциями, и мы под санкциями, нам надо держаться вместе".

rules24 14 января 2019 | 13:11

Тупым троллям конечно раздолье на такой теме.))) Только вот причина прибытия негра в Россию вполне предсказуема и банальна. В этом году Россия становится зампредседателем в международной организации по добыче алмазов, а в следующем году - председателем. Добыча алмазов в Зимбабве сложный экономический и главное политический аспект. Почитайте про "кровавые алмазы". Тема большая и неприятная. Вот негр и припылил для обсуждения этого вопроса в страну которая с "кровавыми алмазами" борется в составе международной организации.

michael_zagorsk 14 января 2019 | 13:24

rules24: Хотелось бы поинтересоваться, что с алмазами в Якутии, и что с их обработкой.

michael_zagorsk 14 января 2019 | 13:26

rules24: michael_zagorsk: Я про де бирс. Неужто, как всегда, как и жижу продать? Вмместо получения качественного продукта?

moskovich 14 января 2019 | 13:32

Братья по разуму.

rusich7 14 января 2019 | 13:48

Встречаем представителей всего прогрессивного человечества из Зимбабве и .... ещё одну руку(голос) в ООН.

ulagai 14 января 2019 | 14:01

Эх,Бокасса не дожил до светлого дня!Мугабыч-2 и Пугабыч-1.

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