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12:31, 14 января 2019

Минск и Вашингтон обсуждают возможности расширения дипломатического присутствия

Об этом сообщил глава белорусского МИДа Владимир Макей. Он уточнил, что при обсуждении развития сотрудничества Белоруссии и США исходят из того, что обе стороны должны быть представлены на уровне послов.

Комментарии

11

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tag188 14 января 2019 | 12:35

Батька передает привет российским портянкам! :))

evgolius7 14 января 2019 | 12:56

Путин захотел анексировать Беларусь.
В итоге:
1. Лукашенко заговорил на белорусском языке.
2. В Беларуси в авральном режиме начались рыночные реформы.
3. Лукашенко призвал страны НАТО объединиться в вопросе поставок нефти на белорусские НПЗ.
Отличная многоходовочка Путина!

zmeelov_1 14 января 2019 | 12:58

evgolius7: Блефует. Он не парась.

platonnekafrin 14 января 2019 | 12:43

Понятно, что Батька хочет рассказать Трампу про вязанный жакет, но вот сам жакет - кто же его кому когда связал? И, главное, кто у них там мать, а кто отец, если вдруг выяснится, что Батька ихний сын?
"Ты о нем не подумай плохого,
Подрастешь, сам поймешь все с годами.
Твой отец тебя любит и помнит,
Хоть давно не живет вместе с нами...".

testmeter 14 января 2019 | 12:44

Вяликая Россия допрыгалась. Теперь в Беларуси появятся базы НАТО

platonnekafrin 14 января 2019 | 12:57

testmeter: Это мы их подманиваем (хитрость такая военная), а когда все подтянутся, мы, как известно, моментально в Рай, а эти - в Тартар. Тяжело, конечно, при разделе будет и апостолу Петру...

zztop1960 14 января 2019 | 12:44

Надо было белорусам , как соседи, Литва, Польша, Латвия , Эстония , сразу после 1991 года рвануть в ЕС и НАТО. Но Беларусь новое государство и у них не было печального опыта проживания по соседству с Россией ( СССР). Как и у Украины .Доходит до них , но поздно

cromwel 14 января 2019 | 12:50

теперь батька взяв охапку 4 мешка картошки и подмывшись на всякий случай рванёт к новому заокеанскому другу.
И хана нашим многолетним вливаниям в этого урода

sasass 14 января 2019 | 12:55

Под щит пиндосов лезут...

shtirlitz77 14 января 2019 | 12:58

"...Минск и Вашингтон обсуждают возможности расширения дипломатического присутствия..."

Батька молодец. Небольшой шантаж России с его стороны - это так по-лукашенковски.
Может сговорчивей станет относительно "налогового маневра".

aleks50 Алексей Клубников 14 января 2019 | 13:08

Вот , что означал подарок Вове от батьки в виде трёх мешков с картошкой. Хотя мешка 3, так что скоро ещё 2 сюрприза ожидаются.

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