Минск и Вашингтон обсуждают возможности расширения дипломатического присутствия
Об этом сообщил глава белорусского МИДа Владимир Макей. Он уточнил, что при обсуждении развития сотрудничества Белоруссии и США исходят из того, что обе стороны должны быть представлены на уровне послов.
Комментарии11
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tag188 14 января 2019 | 12:35
Батька передает привет российским портянкам! :))
evgolius7 14 января 2019 | 12:56
Путин захотел анексировать Беларусь.
В итоге:
1. Лукашенко заговорил на белорусском языке.
2. В Беларуси в авральном режиме начались рыночные реформы.
3. Лукашенко призвал страны НАТО объединиться в вопросе поставок нефти на белорусские НПЗ.
Отличная многоходовочка Путина!
zmeelov_1 14 января 2019 | 12:58
evgolius7: Блефует. Он не парась.
platonnekafrin 14 января 2019 | 12:43
Понятно, что Батька хочет рассказать Трампу про вязанный жакет, но вот сам жакет - кто же его кому когда связал? И, главное, кто у них там мать, а кто отец, если вдруг выяснится, что Батька ихний сын?
"Ты о нем не подумай плохого,
Подрастешь, сам поймешь все с годами.
Твой отец тебя любит и помнит,
Хоть давно не живет вместе с нами...".
testmeter 14 января 2019 | 12:44
Вяликая Россия допрыгалась. Теперь в Беларуси появятся базы НАТО
platonnekafrin 14 января 2019 | 12:57
testmeter: Это мы их подманиваем (хитрость такая военная), а когда все подтянутся, мы, как известно, моментально в Рай, а эти - в Тартар. Тяжело, конечно, при разделе будет и апостолу Петру...
zztop1960 14 января 2019 | 12:44
Надо было белорусам , как соседи, Литва, Польша, Латвия , Эстония , сразу после 1991 года рвануть в ЕС и НАТО. Но Беларусь новое государство и у них не было печального опыта проживания по соседству с Россией ( СССР). Как и у Украины .Доходит до них , но поздно
cromwel 14 января 2019 | 12:50
теперь батька взяв охапку 4 мешка картошки и подмывшись на всякий случай рванёт к новому заокеанскому другу.
И хана нашим многолетним вливаниям в этого урода
sasass 14 января 2019 | 12:55
Под щит пиндосов лезут...
shtirlitz77 14 января 2019 | 12:58
"...Минск и Вашингтон обсуждают возможности расширения дипломатического присутствия..."
Батька молодец. Небольшой шантаж России с его стороны - это так по-лукашенковски.
Может сговорчивей станет относительно "налогового маневра".
aleks50 Алексей Клубников 14 января 2019 | 13:08
Вот , что означал подарок Вове от батьки в виде трёх мешков с картошкой. Хотя мешка 3, так что скоро ещё 2 сюрприза ожидаются.