Более пятидесяти миллионов рублей поступило на благотворительный счет для пострадавших в Магнитогорске
Об этом говорится на сайте городской администрации. Взрыв в жилом доме в Магнитогорске произошел 31 декабря, погибли 39 человек, основная версия – взрыв бытового газа.
Комментарии3
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macclarren 14 января 2019 | 12:47
и ни одного рубля от оппозиционной нечисти....
kreamssdick 14 января 2019 | 12:58
Вся страна не может найти денег, чтобы расселить и снести одну многоэтажку
unprejudiced 14 января 2019 | 13:28
сколько из этих денег либерда перечислила, тот же персонаж навральный? а то на Таиланд ему денег не жалко (кстати откуда они у него), а на помощь пострадавшим?