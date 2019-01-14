После взрыва в жилом доме в городе Шахты Ростовской области неизвестна судьба четырех человек
Об этом сообщил губернатор Василий Голубев. Он уточнил, что речь идет о хозяйке квартиры, в которой произошел взрыв, и о трех людях, которые живут этажом ниже. Взрыв предположительно бытового газа произошел в девятиэтажном доме сегодня утром. Один человек погиб, семь пострадали. Уголовное дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности. В газоснабжающей и управляющей компаниях идут обыски.
Комментарии7
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baran_provokator 14 января 2019 | 12:44
долбаное бурунди
luger_max_otto 14 января 2019 | 12:45
Ну, дай Бог, чтобы эти люди оказались бы где- то не под развалинами...
sasass 14 января 2019 | 12:46
Взрывчатку , что ли там ищут...
yralez 14 января 2019 | 12:48
Всё таки заставять население за свой счет устанавливать какие нибудь запоры.
И закрадывается смутное сомнение------а не рук ли это дело Мюллеровской тайной банды. ?
А что ?
Вот у Пришлепина, Золотова есть свои банды, так почему бы и каждому члену Озерской ОПГ не иметь тоже свою банду ?
wojskowy Марек Качоровски 14 января 2019 | 13:03
После взрывов в Москве отменили выборы Губернаторов, Интересно сейчас отменять выборы в Думу или Президента?. а людей конечно жалко, но как говорится, за что боролись, на то и напоролись. Деньги потраченные на спасения асада, хватило бы на замену всех газовых плит на электрические, хотя бы в многоэтажках.
m_doc 14 января 2019 | 13:16
wojskowy: А проводку во всех домах за твой счёт будут менять? Как и строить дополнительные генерирующие мощности. Нам халява из ЕС не перепадает, и внешние долги не прощают.
Ты гуманитарий, что ль, на всю голову?
wojskowy Марек Качоровски 14 января 2019 | 13:48
m_doc: Когда-то и туалеты были на улице и что? Деньги не надо было тратить на благоустроенное жильё? Опять чушь несёшь не по теме. Тема : Люди гибнут из-за газовых плит. Кстати в 1985 году была принята программа о замене по ВСЕЙ!!! стране в домах повышенной этажности газовых плит на электрические. Так что не надо здесь про проводку и где деньги взять. 5% населения владеют 95% всего что есть в России. Вот если ты такой умный и расскажи: Как можно ничего не создавая, вдруг стать владельцами всего. Может Потанин и Дерипаска заводы строили которые сейчас стали их собственностью. До вас 86% дебилов так и не дошло, что вас кинули как лохов позорных и продолжают держать за идиотов. Проводку бля, денег нет провести. Давай умник объясни как в самой богатой стране Мира : более 50% всех ископаемых на земле, 85% чернозёмов, 70% запасов пресной воды и т.д. люди гибнут, из-за того что проводку провести дорого. Самому не смешно. Вы пригожинские за бабки мать родную готовы убийц и бандитов оправдывать и своему боженьке покклоны бить.