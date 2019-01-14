После взрыва в жилом доме в городе Шахты Ростовской области неизвестна судьба четырех человек

Об этом сообщил губернатор Василий Голубев. Он уточнил, что речь идет о хозяйке квартиры, в которой произошел взрыв, и о трех людях, которые живут этажом ниже. Взрыв предположительно бытового газа произошел в девятиэтажном доме сегодня утром. Один человек погиб, семь пострадали. Уголовное дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности. В газоснабжающей и управляющей компаниях идут обыски.