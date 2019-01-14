Столичные аэропорты проверяют после поступления анонимных угроз
В Домодедово агентству ТАСС сообщили, что ввели дополнительные меры безопасности. Во Внуково сказали, что работают кинологи, в Шереметьево ситуацию комментировать не стали. Аэропорты продолжают свою работу. Ранее сообщалось, что звонки с угрозами взрыва поступили в московские аэропорты и торговый центр «Охотный ряд». Из помещения последнего эвакуировали порядка пятисот человек.
Комментарии5
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pulalala 14 января 2019 | 12:35
Путину опять угрожают.
Афигеть!
vasya_von_smetankin 14 января 2019 | 12:37
Мистер Обама!
Немедленно прекрати, слышишь?
И не забудь вернуть наш пенсионный возраст, НДС и честные выборы с медициной, редиска ты!
luger_max_otto 14 января 2019 | 12:59
А еще он мочится в наших подъездах! Не иначе, аэропорты закрывают, чтобы он не прилетел!
nichirin 14 января 2019 | 12:58
Ла бомба эста эн эл аэропорто.
alex949 14 января 2019 | 13:15
Столичные аэропорты проверят после получения интимных угроз...