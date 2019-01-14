Столичные аэропорты проверяют после поступления анонимных угроз

В Домодедово агентству ТАСС сообщили, что ввели дополнительные меры безопасности. Во Внуково сказали, что работают кинологи, в Шереметьево ситуацию комментировать не стали. Аэропорты продолжают свою работу. Ранее сообщалось, что звонки с угрозами взрыва поступили в московские аэропорты и торговый центр «Охотный ряд». Из помещения последнего эвакуировали порядка пятисот человек.