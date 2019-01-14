Сегодня в Австралии стартовал первый в этом году турнир Большого Шлема – открытый чемпионат Австралии

Мария Шарапова легко справилась с первой задачей. Она не проиграла ни одного гейма представительнице Великобритании Харриет Дарк. Следующая соперница Шараповой тоже не слишком известна. Это Ребекка Петерсон из Швеции. Во второй круг вышла и Анастасия Павлюченкова. Сенсационная олимпийская чемпионка из Пуэрто-Рико Моника Пуиг серьезного сопротивления россиянке не оказала, уступив в двух партиях. Еще одна победительница Игр в Рио, только в парном разряде Екатерина Макарова, к сожалению ограничилась первым кругом Чемпионата. О том, что у нее есть проблемы стало понятно уже после первой партии матча с британкой Кати Болтер, которую Макарова проиграла со счетом 0:6. Ей удалось собраться, взять второй сет, но в третьем на тай-брейке Болтер все-таки одержала победу.

Лидер нашей мужской сборной Карен Хачанов вышел во второй круг после победы над немецким теннисистом Петером Гоёвчиком в четырех сетах.