Большинство россиян выступает за роспуск правительства, — показал опрос «Левада-центра». Этот показатель вырост с 33% в 2016-ом году до сегодняшних 53%, — сказала «Эху Москвы» руководитель отделом уровня жизни Марина Красильникова. По её словам, причиной стало недовольство граждан социальной политикой властей в прошлом году.

Марина Красильникова также подчеркнула, что подобные высказывания не стоит рассматривать как реальную угрозу для кабинета министров. Они обусловлены тем, что способности общества в высказывании недовольства обстановкой в стране ограничены, — добавила руководитель отделом уровня жизни «Левада-центра».