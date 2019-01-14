Большинство россиян выступает за роспуск правительства
Большинство россиян выступает за роспуск правительства, — показал опрос «Левада-центра». Этот показатель вырост с 33% в 2016-ом году до сегодняшних 53%, — сказала «Эху Москвы» руководитель отделом уровня жизни Марина Красильникова. По её словам, причиной стало недовольство граждан социальной политикой властей в прошлом году.
Марина Красильникова также подчеркнула, что подобные высказывания не стоит рассматривать как реальную угрозу для кабинета министров. Они обусловлены тем, что способности общества в высказывании недовольства обстановкой в стране ограничены, — добавила руководитель отделом уровня жизни «Левада-центра».
Комментарии19
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svirepyi_gary 14 января 2019 | 12:05
Только, товарищи... не надо связывать пятилетнее падение доходов россиян, дикий рост цен и налогов, дебильные запретительные законы со светлым именем Владимира Путина.
Это было бы большой политической ошибкой.
tvitov66 14 января 2019 | 12:12
svirepyi_gary: Согласно новым данным Росстата мы в прошлом и позапрошлом годах живем все лучше и лучше! Так что у нас в прошлом все хорошо, а будет в прошлом ещё лучше #такпобедим
vikwlad 14 января 2019 | 12:28
"Большинство россиян выступает за роспуск правительства"
Причём тут правительство? Всё правительство вместе с премьером подчинено одному человеку - Путину. Он же и назначает членов правительства. Ну распустит Путин нынешнее правительство и назначит новое. Чем новое будет отличаться от старого? Ничем. Путина надо посылать в отставку и проводить нормальные выборы президента. Фейковый президент ничего решить не может.
ivfn 14 января 2019 | 12:15
svirepyi_gary:
Вообще то речь о правительстве. Объясняю на пальцах. Путин Президент России ,а есть еще правительство Медведев Голикова ,Скворцова, прохиндей Кудрин ИТД. Так вот речь идет о б этих господах.
tvitov66 14 января 2019 | 12:20
ivfn: Позвольте, а кто нам этого самого Медведева назначил? И за одно утвердил Голикову , Скворцова и прохиндея Кудрина? Случайно не бессменный наш перзидент?
aleksandr39 14 января 2019 | 12:19
svirepyi_gary: В 2030 году все население США и Англии выстроится в очередь за российским паспортом ,
aleks50 Алексей Клубников 14 января 2019 | 12:06
Да хоть бы и все были против, куда же Вова виолончельный без недимона?
sokal123 14 января 2019 | 12:12
aleks50 Какая разница половина против или все -плевать на холопов :Димон необходим пахану ,как воздух -с кем же тогда заниматься силовыми упражнениями. Кого народец будет высмеевать,а пахан будет белым и пушистым..Нет димон необходим.
viktorova 14 января 2019 | 12:06
//Большинство россиян выступает за роспуск правительства//
А правительству наср@ть на большинство россиян. - Не вы выбирали, не вам и распускать...
ivfn 14 января 2019 | 12:19
viktorova:
//А правительству наср@ть на большинство россиян//
Как знать ,как знать. Помните как у Высоцкого
Сколь веревочка не вейся ,
А совъешься ты в петлю.
Сейчас страна в запое праздники ,череда Новых годов,а вот подрасчухаются тогда и жахнет. мало не покажется.
lager23 14 января 2019 | 12:08
Всей кремлёвской шобле надо дать пинка под зад, Володе в первую очередь!
elenaprekrasnaya2009 14 января 2019 | 12:12
Считаю, что к роспуску кабинета министров надо добавить и роспуск президента, который давно забыл, что главная его задача - процветание страны и благосостояние Всех граждан страны, а не только нескольских его друзей и подельников.
anemon 14 января 2019 | 12:14
Раз "способности общества в высказывании недовольства ограничены", то роспуска правительства желает гораздо большее, чем 53% россиян. Вот жаль, о "роспуске" ещё кое-кого не спросили. Тут, видимо, возможности и задавать такие вопросы сильно ограничены.
marsianka_ 14 января 2019 | 12:16
Большинство россиян были в шоке, когда это правительство было Путиным предложено и думой утверждено. На мнение большинства россиян всем было глубоко наплевать. Разве что-то изменилось?
kochar 14 января 2019 | 12:16
Большинство россиян выступает не только за роспуск правительства,но и ГосДумы и всех губернаторов .
Но и заодно в отставку и главного .
Но при возможности выбора,они выберут именно их.
Вот такая непонятка у нас.
efilika 14 января 2019 | 12:16
да почему только правительства и просто роспуск? Творчество каждого члена этого собрания надо тщательно проверить, как и доходы за долгие голда
shtirlitz77 14 января 2019 | 12:19
"...Большинство россиян выступает за роспуск правительства..."
Причем здесь роспуск правительства?
Правительство такие же марионетки в руках кукловода, как и Дурка.
Это он дергает за веревочки и тех, и других.
Так что надо менять кукловода в первую очередь.
blahovdav 14 января 2019 | 12:22
Это нужно быть настолько тупыми и обделанными Боярышником, что бы не связывать медведьку с плешивой крысой? Господи, за что ты нас наказал ТАКИМИ соседями??
zhav 14 января 2019 | 12:25
если на предприятии бардак -виноват не бригадир с мастером , Виноват то директор !!!!!