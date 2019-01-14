ФСБ обратилась к суду с просьбой закрыть заседание по продлению задержанным в Керченском проливе украинским морякам
ФСБ обратилась к Лефортовскому суду с просьбой закрыть заседание по продлению задержанным в Керченском проливе украинским морякам. Выполнение их просьбы недопустимо, поскольку нарушает ряд статей законодательства, — сказал «Эху Москвы» адвокат команды защиты моряков Сергей Бадамшин.
Намерение Следственного управления ФСБ провести суд по продлению срока ареста украинским морякам в закрытом режиме – прямое нарушение УПК РФ. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат одного из задержанных в Керченском проливе моряков Сергей Бадамшин.
«Сторона защиты считает это прямым нарушением 241 статьи Уголовно-процессуального кодекса («Гласность»).
Следственное управление ФСБ хочет, в том числе, засекретить результаты рассмотрения ходатайства следствия, что также является прямым нарушением пункта 7, который гласит, что приговор и соответствующие постановления суда оглашаются открыто в любом случае», — сказал он.
25 ноября прошлого года 24 украинских моряков задержали в Керченском проливе. Военнослужащим вменяется незаконное пересечение российской государственной границы. Украина считает инцидент в Керченском проливе актом агрессии со стороны России, а моряков — военнопленными.
Он отметил, что Лефортовский суд действительно стал закрывать дела ФСБ, ссылаясь на меры безопасности и тайну следствия.
Комментарии6
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aleks50 Алексей Клубников 14 января 2019 | 12:07
Если скрывают, то дело шито гнилыми нитками.
luger_max_otto 14 января 2019 | 12:21
Не только. Похоже, там чекисты наделали столько нарушений законов и международных соглашений...
ivar1964 14 января 2019 | 12:08
Оно и понятно: как бы правда не выскочила за двери суда!
sagen 14 января 2019 | 12:16
Порошенко надо снарядить еще один такой поход, только с иностранными журналистами на борту. Вот тогда Путин ужиком завертится.
piterjanis 14 января 2019 | 12:21
sagen: пусть по правилам(очередь) проходят и будет им счастье.
zhav 14 января 2019 | 12:21
Правда глаза выжигает ,