ФСБ обратилась к суду с просьбой закрыть заседание по продлению задержанным в Керченском проливе украинским морякам

ФСБ обратилась к Лефортовскому суду с просьбой закрыть заседание по продлению задержанным в Керченском проливе украинским морякам. Выполнение их просьбы недопустимо, поскольку нарушает ряд статей законодательства, — сказал «Эху Москвы» адвокат команды защиты моряков Сергей Бадамшин.

Намерение Следственного управления ФСБ провести суд по продлению срока ареста украинским морякам в закрытом режиме – прямое нарушение УПК РФ. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат одного из задержанных в Керченском проливе моряков Сергей Бадамшин.

«Сторона защиты считает это прямым нарушением 241 статьи Уголовно-процессуального кодекса («Гласность»).

Следственное управление ФСБ хочет, в том числе, засекретить результаты рассмотрения ходатайства следствия, что также является прямым нарушением пункта 7, который гласит, что приговор и соответствующие постановления суда оглашаются открыто в любом случае», — сказал он.

25 ноября прошлого года 24 украинских моряков задержали в Керченском проливе. Военнослужащим вменяется незаконное пересечение российской государственной границы. Украина считает инцидент в Керченском проливе актом агрессии со стороны России, а моряков — военнопленными.

Он отметил, что Лефортовский суд действительно стал закрывать дела ФСБ, ссылаясь на меры безопасности и тайну следствия.