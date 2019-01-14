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12:01, 14 января 2019

По меньшей мере один человек погиб, семь пострадали в результате взрыва в жилом доме в городе Шахты Ростовской области

Частично разрушены квартиры на двух верхних этажах. По завалами ищут ещё четырёх человек. Предварительная версия – взрыв бытового газа.

Комментарии

2

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evgeny_biolog 14 января 2019 | 12:21

"По меньшей мере один человек погиб"

Это, что это ещё за мера такая, по которой человеческие жизни меряют?

kottigr1 14 января 2019 | 12:26

evgeny_biolog: Это план по жертвам.. Как в "Зимней Вишне", как в Магнитогорске... Больше пока нельзя, что бы общественность не будоражить.

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