По меньшей мере один человек погиб, семь пострадали в результате взрыва в жилом доме в городе Шахты Ростовской области
Частично разрушены квартиры на двух верхних этажах. По завалами ищут ещё четырёх человек. Предварительная версия – взрыв бытового газа.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
evgeny_biolog 14 января 2019 | 12:21
"По меньшей мере один человек погиб"
Это, что это ещё за мера такая, по которой человеческие жизни меряют?
kottigr1 14 января 2019 | 12:26
evgeny_biolog: Это план по жертвам.. Как в "Зимней Вишне", как в Магнитогорске... Больше пока нельзя, что бы общественность не будоражить.