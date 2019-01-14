Из торгового центра «Охотный ряд» в центре Москвы эвакуировали людей после сообщения о бомбе
Кроме того, поступили звонки с угрозами минирования трех столичных аэропортов.
После звонка о минировании ТЦ «Охотный ряд» оттуда эвакуировали свыше 500 человек, рассказал «Интерфаксу» информированный источник. По его словам, здание проверят кинологи. Кроме того, поступил звонок о бомбах в здании Госдумы, а также аэропортах Шереметьево, Домодедово и Внуково. По данным РИА Новости, эвакуацию решили не проводить, но помещения также проверяют сотрудники полиции.
Мужчину, сообщившего о минировании Госдумы и аэропортов, удалось быстро задержать. Речь идет о жителе Татарстана. По словам источника «Интерфакса», подозреваемый известен местным правоохранительным органам неадекватным поведением, состоит на учете и несколько раз проходил лечение в психиатрическом стационаре. При этом остается неизвестным, имеет ли он отношение к звонку с сообщением о минировании ТЦ «Охотный ряд».
Последний раз серия эвакуаций из столичных торговых центров произошла в конце ноября прошлого года. Причиной также стали анонимные звонки с сообщениями о бомбах, но эта информация не подтвердилась.
Комментарии5
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vanadium_v 14 января 2019 | 12:07
похоже снова каструли хулиганят,
в Габоне заняться нечем, работы нет, кушать нечего, отопление дорогое,
вот и занимаются телефонным терроризмом.
\\\///
vasyakirin 14 января 2019 | 12:15
vanadium_v: Разве не дико эвакуировать предприятия просто по телефонному звонку?
Как минимум такое решение должно подкрепляться оперативной разработкой, а в случае не подтверждения опасности ФСБ должно компенсировать убытки!
luger_max_otto 14 января 2019 | 12:16
Это такое самонаведение по Воронежу.
evgeny_biolog 14 января 2019 | 12:10
"Кроме того, поступили звонки с угрозами минирования трех столичных аэропортов."
"Василий Теркин" Александр Твардовский
"И сказал сержант спроста:
— Вот что значит парню счастье,
Глядь — и орден, как с куста!
Не промедливши с ответом,
Парень сдачу подает:
— Не горюй, у немца этот —
Не последний самолет…"
vasya_von_smetankin 14 января 2019 | 12:14
Обама!
Можешь минировать, сколько хочешь!
И пусть наш ГУЛАГ в кольце врагов, но мы будем защищать его до последней капли крови последнего крепостного!