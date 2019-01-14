Из торгового центра «Охотный ряд» в центре Москвы эвакуировали людей после сообщения о бомбе

Кроме того, поступили звонки с угрозами минирования трех столичных аэропортов.

После звонка о минировании ТЦ «Охотный ряд» оттуда эвакуировали свыше 500 человек, рассказал «Интерфаксу» информированный источник. По его словам, здание проверят кинологи. Кроме того, поступил звонок о бомбах в здании Госдумы, а также аэропортах Шереметьево, Домодедово и Внуково. По данным РИА Новости, эвакуацию решили не проводить, но помещения также проверяют сотрудники полиции.

Мужчину, сообщившего о минировании Госдумы и аэропортов, удалось быстро задержать. Речь идет о жителе Татарстана. По словам источника «Интерфакса», подозреваемый известен местным правоохранительным органам неадекватным поведением, состоит на учете и несколько раз проходил лечение в психиатрическом стационаре. При этом остается неизвестным, имеет ли он отношение к звонку с сообщением о минировании ТЦ «Охотный ряд».

Последний раз серия эвакуаций из столичных торговых центров произошла в конце ноября прошлого года. Причиной также стали анонимные звонки с сообщениями о бомбах, но эта информация не подтвердилась.