Сбербанк повысил ставки по ипотечным кредитам
Это произошло второй раз за три месяца. В зависимости от типа кредита ставка выросла на 1 или 1,2%, сообщает РИА «Новости». Как говорится в заявлении кредитной организации, Сбербанк принял такое решение, адаптируясь к рыночным условиям.
Комментарии9
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poluputing 14 января 2019 | 11:42
приятная новость для бандеровца в начале рабочего дня
michael_zagorsk 14 января 2019 | 12:27
poluputing: Не, я правильно понял, что в рф должники будут ещё больше должны за жильё? И причём здесь Украина? Это ВНУТРЕННЯЯ финансовая политика государства, у которого бабла нет. Странная логига, всё-всё просрать, потом у своего населения отобрать, потом обвинить что кругом враги. Шикарно.
lenin3 14 января 2019 | 11:43
Дык,Вошьдь же,наоборот,приказал снизить ставки.Или Путин живёт в своей реальности,где ему Греф докладывает о снижении ставки?)))
viktorova 14 января 2019 | 11:43
//Сбербанк принял такое решение, адаптируясь к рыночным условиям.//
Сбер прилагает все усилился к тому, чтобы население, не дай бог, не разбогатело....
aleks50 Алексей Клубников 14 января 2019 | 11:49
С овец будут стричь не только шерсть, но и потихоньку сдирать кожу.
rom8883 14 января 2019 | 11:56
А может быть такое, что адаптируясь ставки снижали?
oldpartizan 14 января 2019 | 12:03
rom8883: не скрепохульствуйте.
уточке тоже нужен домик и яхта.
alo0000 14 января 2019 | 12:04
Маловато будет, сказали трудящиеся.
julia_dvoriki 14 января 2019 | 12:14
на один процент или один пункт?