В Москве начались переговоры министров иностранных дел России и Японии
В начале встречи глава российского МИДа Сергей Лавров, что в последние годы российско-японские отношения набрали неплохой темп и развиваются по целому ряду направлений.
Во время встречи Лаврова с японским коллегой Таро Коно, как ожидается, речь пойдёт о заключении Мирного договора между двумя странами. В ноябре прошлого года Москва и Токио пообещали ускорить заключение соглашения на основе Декларации 56 года — документа, подписание которого прекратило состояние войны между СССР и Японией.
Комментарии4
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nds_01 14 января 2019 | 11:41
Почти на сто процентов уверена, что в процессе переговоров российская сторона торговала бывшими японскими островами в обмен на признание Крыма частью России.
sagen 14 января 2019 | 12:29
nds_01: Вот уж кому по барабану Крым, так это Японии. Нет, думаю, причина будет другая, но острова все-таки отдадут. Не все, со скрипом и оговорками, мол народишко у нас глупый, ленивый, подлый, но ужасно озабочен "величием". Мы бы вам и пол Сибири бы отдали, но вынуждены считаться с его мнением. Вот если вы нам гарантируете нашу безопасность, да еще наши деньги сберечь, то мы могли бы пойти на такой риск.
kochar 14 января 2019 | 12:12
Сергей Лавров будет вешать лапшу на уши Таро Коно.
registrator 14 января 2019 | 12:18
При чем здесь декларация 1956г, которую по своей глупости предложил японцам Никикита Хрущев? Есть мирный договор 1951г, по которому Япония отказалась от Курильских островов и поставила там свою подпись.