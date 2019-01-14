В Москве начались переговоры министров иностранных дел России и Японии

В начале встречи глава российского МИДа Сергей Лавров, что в последние годы российско-японские отношения набрали неплохой темп и развиваются по целому ряду направлений.

Во время встречи Лаврова с японским коллегой Таро Коно, как ожидается, речь пойдёт о заключении Мирного договора между двумя странами. В ноябре прошлого года Москва и Токио пообещали ускорить заключение соглашения на основе Декларации 56 года — документа, подписание которого прекратило состояние войны между СССР и Японией.