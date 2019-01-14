Владимир Путин поручил главе СК разобраться в причинах взрыва в Ростовской области

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Президенту России по телефону сообщили о случившемся. Глава государства распорядился оказать помощь пострадавшим. О финансовой помощи распорядился и премьер Дмитрий Медведев. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Взрыв в 9-этажном доме произошёл сегодня рано утром, рассказала телеканалу РБК местная жительница Ирина Игумнова.

По предварительным данным МЧС, это был взрыв бытового газа. Погиб один человек – женщина. Пострадали, по предварительным данным, семь. Четыре человека остаются под завалами. Каждые 15 – 20 минут спасатели объявляют минуту тишины. Повреждены квартиры на двух этажах, часть из них восстановить невозможно, сказал губернатор Василий Голубев. В районе происшествия приостановлено движение всех видов транспорта.