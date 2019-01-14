Владимир Путин поручил главе СК разобраться в причинах взрыва в Ростовской области
Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Президенту России по телефону сообщили о случившемся. Глава государства распорядился оказать помощь пострадавшим. О финансовой помощи распорядился и премьер Дмитрий Медведев. Об этом сообщает пресс-служба правительства.
Взрыв в 9-этажном доме произошёл сегодня рано утром, рассказала телеканалу РБК местная жительница Ирина Игумнова.
По предварительным данным МЧС, это был взрыв бытового газа. Погиб один человек – женщина. Пострадали, по предварительным данным, семь. Четыре человека остаются под завалами. Каждые 15 – 20 минут спасатели объявляют минуту тишины. Повреждены квартиры на двух этажах, часть из них восстановить невозможно, сказал губернатор Василий Голубев. В районе происшествия приостановлено движение всех видов транспорта.
Комментарии17
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
yralez 14 января 2019 | 11:42
Да ну вас на...... сказал этот.....из Озера.
Надоели.
wild_division 14 января 2019 | 11:54
Надеюсь вчера взрыв не анонсировали в парламенте спикером?
wild_division 14 января 2019 | 12:02
К каждой газовой плите по одному полицейскому приставть.
Я думаю их гвардейцев хватит, даже по двое,
vasya_von_smetankin 14 января 2019 | 11:42
31 декабря 2018 года.
В Магнитогорске из-за взрыва газа обрушился подъезд многоэтажки. Погибли 39 человек.
Из областного бюджета семьям погибших будет выплачено по 100 000 рублей, семьям пострадавших — по 50 000 рублей, утверждают в мэрии.
В ночь с 31 декабря 2018г на 01 января 2019г люди, стоявшие на пятиметровом деревянном мосту, упали вниз на каток. Пострадало 13 человек, с ушибами их доставили в больницу. Никто не умер.
Мер Москвы Собянин принял решение помочь пострадавшим материально. Людям выплатят компенсацию до 500 000 рублей.
А теперь вопрос.
«Кому в Московии жить хорошо?»
kottigr1 14 января 2019 | 11:52
vasya_von_smetankin:
- Как бы сделать так, что бы все забыли про Магнитогорск ? - Владимир Владимирович.
- Так ведь... Клин, клином вышибают - Александр Васильевич
vasyakirin 14 января 2019 | 11:56
kottigr1: Взрывы- норма жизни!
wild_division 14 января 2019 | 12:05
Вы не представляете, как ему в облом лететь в ростовскую область.
kottigr1 14 января 2019 | 12:13
wild_division: Так ведь там до Сочи уже рукой подать.. По пути из Москвы. На 5 минут "поскарбеть" и потом на песочек под солнышко, около отапливаемого бассейна..
gregor 14 января 2019 | 11:44
Владимир Путин поручил главе СК разобраться в причинах взрыва в Ростовской области
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Хорошо ,что Путин позвонил и поручил разобраться .
И оказать помощь пострадавшим .
Вот не позвонил бы и не было бы выяснено ,ни причины ,да и помощь бы не оказывали пострадавшим . Спасибо Владимир Владимирович , после вашего звонка начали оказывать помощь пострадавшим . Вы великий ,как и ваше население ,которое васподдерживает .
oldpartizan 14 января 2019 | 11:44
не кровати надо менять, а бл..ей.
тогда может толк будет.
plank1957 14 января 2019 | 11:52
Оказывается в причинах взрыва еще не разобрались, а уже сообщили о взрыве бытового газа. Такое чувство, что у нас СК движется быстрее скорости света.
vasyakirin 14 января 2019 | 11:53
В магнитогорске панельный дом могут восстановить, а тут керпичный нельзя восстановить , сказочники кругом...
wattman 14 января 2019 | 11:55
Причиной взрыва после долгих проверок окажется детонация взрывоопасной субстанции.
Все свободны.
Всем спасибо.
Занавес.
orein51 14 января 2019 | 11:56
ск не знал что надо работать... ему напомнили - ск, ну ка....
aleks50 Алексей Клубников 14 января 2019 | 11:57
В России не прекращается война. Газовая.
evgeny_biolog 14 января 2019 | 12:16
Ну что, опять траур, трагедия, младенец замерзающий, вся Россия переживает, мемориал?
zloy_sok 14 января 2019 | 12:16
Трудно быть главой Ск когда причина перед тобой и просит найти причину.