Три московских аэропорта и торговый центр «Охотный ряд» проверяют после анонимных звонков с угрозой минирования

Проверки проводятся в Шереметьево, Домодедово и Внуково. Об эвакуации речь пока не идёт, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.

Тем временем, из торгового центра «Охотный ряд» вывели более пятисот человек. На месте работают кинологи, сообщает источник агентства «Интерфакс».