Три московских аэропорта и торговый центр «Охотный ряд» проверяют после анонимных звонков с угрозой минирования
Проверки проводятся в Шереметьево, Домодедово и Внуково. Об эвакуации речь пока не идёт, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.
Тем временем, из торгового центра «Охотный ряд» вывели более пятисот человек. На месте работают кинологи, сообщает источник агентства «Интерфакс».
Комментарии3
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plidurok Андрей Филимонов 14 января 2019 | 11:39
Зачем минировать, когда можно газифицировать?
sagen 14 января 2019 | 12:10
Сами звоним - сами проверяем. Как ни крути, а после проверки супермаркета на обед тратиться уже не надо. Можно обедать тем, что заваляется в карманах.
Опять же служба при делах.
pulalala 14 января 2019 | 12:22
Разучились пользоваться туалетом.
Вот по русской традиции и "минируют" где приспичит.