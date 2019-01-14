Грузовой самолет из Бишкека совершил жесткую посадку под Тегераном
Выжить удалось лишь одному из 16 человек, находившихся на борту, сообщает агентство Fars со ссылкой на управление по чрезвычайным ситуациям Ирана.
Авария произошла при посадке воздушного судна в аэропорте города Карадж, пригороде иранской столицы. В армии Ирана сообщили, что самолет принадлежал им. Он перевозил груз мяса. Лайнер вылетел из столицы Киргизии и должен был приземлиться в международном аэропорту «Пайям», однако по ошибке сел в другой расположенной поблизости воздушной гавани «Фатх». Как сообщают СМИ со ссылкой на представителя авиационных властей страны, пилоты не смогли затормозить на взлетно-посадочной полосе. Boeing-707 проломил ограждение и выкатился в жилой район, где разрушился и загорелся. На фото и видео, которые демонстрирует агентство Фарс, видно, как пожарная команда тушит горящие обломки.
Прогоревший почти по всей длине фюзеляж с оторванными крыльями лежит между жилыми постройками, полуразрушенный хвост полностью покрыт копотью. На месте работают не менее десяти бригад медиков, а также вертолет, который задействован в эвакуации пострадавших. Судьба людей, живущих в зданиях на месте крушения, пока неизвестна. Спасатели достали 7 тел погибших и живого бортинженера. Гражданство членов экипажа пока не уточняется.
Посольство России в Тегеране проверяет, могли ли находиться на борту
россияне.
Комментарии2
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neon999 14 января 2019 | 11:32
Почему-то идеологические режимы сильно похожи на безыдейно-воровские.
andre_klimov 14 января 2019 | 12:15
О, да! Если бы это не было трагедией- это было быиз разряда чёрных комедий.
Авария произошла, потому что экипаж перепутал аэродромы!:
"A Saha Airlines Boeing 707-300 freighter, registration EP-CPP performing a freight flight from Bishkek (Kyrgyzstan) to Karaj (Iran) with 16 crew and a cargo of meat, was on approach to Karaj's Payam Airport's runway 30 (length 3660 meters/12,000 feet) when the crew descended towards and landed on Fath's airport 31L (length 1000 meters/3300 feet), overran the runway, broke through an airport perimeter wall, crashed into houses past the end of the runway and burst into flames at about 08:30L (03:00Z). So far one survivor (the flight engineer) and 16 bodies have been recovered. A number of houses were damaged.
Emergency services reported 16 bodies (15 male, 1 female) have been recovered so far. One survivor was taken to a hospital."