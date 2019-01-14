Грузовой самолет из Бишкека совершил жесткую посадку под Тегераном

Выжить удалось лишь одному из 16 человек, находившихся на борту, сообщает агентство Fars со ссылкой на управление по чрезвычайным ситуациям Ирана.

Авария произошла при посадке воздушного судна в аэропорте города Карадж, пригороде иранской столицы. В армии Ирана сообщили, что самолет принадлежал им. Он перевозил груз мяса. Лайнер вылетел из столицы Киргизии и должен был приземлиться в международном аэропорту «Пайям», однако по ошибке сел в другой расположенной поблизости воздушной гавани «Фатх». Как сообщают СМИ со ссылкой на представителя авиационных властей страны, пилоты не смогли затормозить на взлетно-посадочной полосе. Boeing-707 проломил ограждение и выкатился в жилой район, где разрушился и загорелся. На фото и видео, которые демонстрирует агентство Фарс, видно, как пожарная команда тушит горящие обломки.

Прогоревший почти по всей длине фюзеляж с оторванными крыльями лежит между жилыми постройками, полуразрушенный хвост полностью покрыт копотью. На месте работают не менее десяти бригад медиков, а также вертолет, который задействован в эвакуации пострадавших. Судьба людей, живущих в зданиях на месте крушения, пока неизвестна. Спасатели достали 7 тел погибших и живого бортинженера. Гражданство членов экипажа пока не уточняется.

Посольство России в Тегеране проверяет, могли ли находиться на борту

россияне.