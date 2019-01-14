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11:02, 14 января 2019

Блогера, рассказавшего об участии силовиков в похоронах криминального авторитета, арестовали на 10 суток

Его обвинили в управление автомобилем с просроченными правами.

Виктор Торопцев, которого суд арестовал на 10 суток, по его словам планирует держать голодовку, до тех пор, пока от него «не отстанут с историей о похоронах, и не вернут права» – блогера цитирует интернет-портал «МБХ медиа». Мужчина рассказал, что сотрудники ГИБДД накануне остановили его машину и отобрали якобы недействительное водительское удостоверение. После этого Торопцева отпустили, но вскоре снова задержали. Всего же, блогера вызывали на допрос три раза. Правоохранители заинтересовались его личностью после публикации резонансного видео.

На ролике, который распространился в соцсетях в середине прошлой недели, видна траурная процессия, идущая по городской улице. Подпись к видео гласит, что ради похорон местного криминального авторитета была перекрыта дорога, а сам гроб якобы несли прокурор города и начальник УВД. В полиции и прокуратуре участие представителей этих ведомств в похоронах опровергли и назвали недостоверными сведения о перекрытии движения.

По данным интернет-портала «ОВД-Инфо» Торопцев не является автором видео, а лишь перепостил его из первоисточника. В МВД пообещали подать в суд иск о защите чести и достоинства.

Комментарии

38

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oldpartizan 14 января 2019 | 11:05

за покушение на скрепы могут и срок дать.

ivfn 14 января 2019 | 11:12

oldpartizan:
Не дадут. Сейчас этот блогер голодовку объявит и все закончится. Вообще то между нами говоря примерзкий тип.

pattrick3 14 января 2019 | 11:17

Блогера, рассказавшего об участии силовиков в похоронах криминального авторитета, арестовали на 10 суток. Его обвинили в управление автомобилем с просроченными правами...

Права действительное были просрочены? Налоги со всех доходов уплачены? Штрафы все заплачены? А самое главное, действительно полицейское начальство было на похоронах смотрящего или блогер всё придумал? Чтобы бороться с системой, нужно быть самому чистым.

nds_01 14 января 2019 | 11:36

pattrick3: А где гарантия, что чистому не подбросят какую-нибудь дрянь полицейский или инспектор ГИБДД?

nitinol 14 января 2019 | 11:55

pattrick3 11:17:
///...Чтобы бороться с системой, нужно быть самому чистым.///

Так вот потому ты защищаешь систему, что сам нечист по уши? Спасибо за разъяснение...

alena01 14 января 2019 | 11:58

pattrick3:
Да-да...
А врач сам должен быть абсолютно здоровым...
Священник должен быть в рубище...
Спортивный комментатор играть лучше футболистов...

А иначе- какое они имеют право критиковать, давать советы???

poluputing 14 января 2019 | 11:26

ivfn: и презик у вас типчик ещё тот, ну и .....До сих пор без срока в шоколаде

pavelmistery 14 января 2019 | 11:41

ivfn: Все, кто показывает преступное лицо властей - плохие и мерзкие. Не повторяйтесь, мы уже знаем

midnightblues 14 января 2019 | 11:52

ivfn: Что,еще даже мерзостнее совковых управленцев из этой дыры??

kottigr1 14 января 2019 | 12:03

ivfn: Вообще то между нами говоря примерзкий тип.
-----------------------------------------------------------
Действительно.. Жуликов и воров не любит ! В нынешней России это просто мерзость их не любить !

vikwlad 14 января 2019 | 11:17

"В МВД пообещали подать в суд иск о защите чести и достоинства."
Они что, всерьёз считают, что у них есть честь и достоинство?

shtirlitz77 14 января 2019 | 11:28

vikwlad: "...Они что, всерьёз считают, что у них есть честь и достоинство?..."

Тут главное не как они считают, а уверенность в том, что так посчитает судья.

seryj_wolk 14 января 2019 | 11:28

vikwlad: Мужчине еще повезло. Могли обвинить в раскрытии государственной тайны о сотрудничестве рфских правоохранителей с криминалом!

plidurok Андрей Филимонов 14 января 2019 | 11:06

Преступное сообщество в погонах злопамятно и мстительно.

mikhail_spb_ 14 января 2019 | 11:08


Вот из-за таких несознательных блоггеров у некоторой части народонаселения может возникнуть ощущение, что наши органы власти, госбезопасности и правопорядка тесно связаны с криминалитетом!

sensei54 14 января 2019 | 11:22

mikhail_spb_: Но вообще-то, блогер не прав. Невразумительное видео и всё?
Собрался, так делай, как положено.
Я на все сто уверен, что все вышеуказанные слуги народа на похоронах присутствовали.
И наказание совершенно гестаповское.
Но фактов то нет!

nemof 14 января 2019 | 11:10

.. легко отделался, могли и наркотики у него в машине найти...

punk_not_dead 14 января 2019 | 11:22

nemof: могли и наркотики у него в машине найти...
------------------------
пока он 10 суток сидит, то проведут обыск с понятыми полицаями и найдут не только наркотики, но и пару патронов, а это уже терроризм и 20, 5 лет

shtirlitz77 14 января 2019 | 11:35

nemof: "...могли и наркотики у него в машине найти..."

Да, какие-то менты неопытные попались.
А учитель отошел в мир иной, не успев полностью передать свой опыт.

wrongway1 14 января 2019 | 11:15

вот те.и .десятое яйцо...

sagen 14 января 2019 | 12:22

wrongway1: В нем то и спрятана Кащеева смерть. Для того изъяли из продажи, чтобы никто в него иголкой не ткнул.

yralez 14 января 2019 | 11:16

А с кого , по вашему, берет пример беспредела братва ментовско-прокурорская ?
Не со своих ли начальников ?

opiatnovyi63 14 января 2019 | 11:16

А что это за честь и достоинство у правоохранительных органов??

sasass 14 января 2019 | 11:17

Ничего удивительного тут нет - все слились в экстазе, не только ПЖИВисты...

yralez 14 января 2019 | 11:21

Сейчас ментовский начальник и прокурорский главарь получают оклады больше 100 тысяч.

Представляете, как они будут грабить жителей с ворами вместе, когда их оклады плешивый пахан увеличит за 200 000 руб ?

(комментарий скрыт)

neon999 14 января 2019 | 11:21

Реальное доказательство того, что страной рулят бандиты.
Они пока еще не заявляют открыто "мы - бандиты", но скоро уже скрывать не будут.
Людям внушается идея: "ну да, бандиты, и вообще во всех странах у власти такие же бандиты".

za_stalina 14 января 2019 | 11:23

Жаль парня

antipudel 14 января 2019 | 11:24

Якобы просроченные? Или всё же без прав гонял? Давайте мухи отдельно, котлеты отдельно.

alo0000 14 января 2019 | 11:24

Один уже подал. Сначала грамоте пусть обучатся, а уж потом свою честь ИМЕЮТ.

anemon 14 января 2019 | 11:25

И зачем им нужны какие-то законы дополнительно "об оскорблении"? Бери и сажай, кого хочешь, чтобы другим не повадно было. Законов, чтобы любого в кутузку притащить напридумывали - других и не принимали.

macclarren 14 января 2019 | 11:28

главное у блогеров-квакнуть в тему, а правда там или нет-кого это волнует.

sergey1971 14 января 2019 | 11:28

Если права действительно просроченные то какие могут быть претензии. Если ты борец за правду это не значит, что ты можешь с просроченными правами ездить.

poluputing 14 января 2019 | 11:37

sergey1971: macclarren: antipudel: вам сказали якобы, но всё таки хочется прикопаться к блогеру, а не к торжественным проводам вора в законе. Он вам социально ближе?

sergey1971 14 января 2019 | 11:50

poluputing: Вы что предлагаете? Этого человека не хоронить или установить специальный регламент для похорон таких личностей?

(комментарий скрыт)

zadel13 14 января 2019 | 11:35

Вот скажите кто нибудь, какие честь и достоинство может быть у ментов.

tatarus 14 января 2019 | 11:36

Менты прямым текстом сказали, на чьей стороне они, чьи интересы охраняют охранители. Парня прессуют, чтоб другие боялись. Если б на видео была неправда, они обошлись бы заявлением в суд.

pulalala 14 января 2019 | 11:43

У погонных мусоров честь болтается ниже достоинства.

(комментарий скрыт)

kunst54 14 января 2019 | 12:00

Если у МВД есть "честь и достоинство", то тогда нужна сатисфакция, только сатисфакция.

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