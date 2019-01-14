Блогера, рассказавшего об участии силовиков в похоронах криминального авторитета, арестовали на 10 суток

Его обвинили в управление автомобилем с просроченными правами.

Виктор Торопцев, которого суд арестовал на 10 суток, по его словам планирует держать голодовку, до тех пор, пока от него «не отстанут с историей о похоронах, и не вернут права» – блогера цитирует интернет-портал «МБХ медиа». Мужчина рассказал, что сотрудники ГИБДД накануне остановили его машину и отобрали якобы недействительное водительское удостоверение. После этого Торопцева отпустили, но вскоре снова задержали. Всего же, блогера вызывали на допрос три раза. Правоохранители заинтересовались его личностью после публикации резонансного видео.

На ролике, который распространился в соцсетях в середине прошлой недели, видна траурная процессия, идущая по городской улице. Подпись к видео гласит, что ради похорон местного криминального авторитета была перекрыта дорога, а сам гроб якобы несли прокурор города и начальник УВД. В полиции и прокуратуре участие представителей этих ведомств в похоронах опровергли и назвали недостоверными сведения о перекрытии движения.

По данным интернет-портала «ОВД-Инфо» Торопцев не является автором видео, а лишь перепостил его из первоисточника. В МВД пообещали подать в суд иск о защите чести и достоинства.