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11:01, 14 января 2019

Владимир Путин поручил главе СК разобраться в причинах взрыва в Ростовской области

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Президенту России по телефону сообщили о случившемся в городе Шахты. Глава государства распорядился оказать помощь пострадавшим. О финансовой помощи распорядился и премьер Дмитрий Медведев. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Взрыв в 9-этажном доме произошёл сегодня рано утром, рассказала телеканалу РБК местная жительница Ирина Игумнова.

По предварительным данным МЧС, это был взрыв бытового газа. Погиб один человек – женщина. Пострадали, по предварительным данным, семь. Четыре человека остаются под завалами. Каждые 15 – 20 минут спасатели объявляют минуту тишины. Повреждены квартиры на двух этажах, часть из них восстановить невозможно, сказал губернатор Василий Голубев. В районе происшествия приостановлено движение всех видов транспорта.

Комментарии

26

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viktorova 14 января 2019 | 11:04

/Владимир Путин поручил главе СК разобраться .../

А без такого поручения бастрыка хрен забьет на этот взрыв, получается?

luger_max_otto 14 января 2019 | 11:12

viktorova: А он и так забьет. Разве что обвинит Ходорковского или Навального.

tvitov66 14 января 2019 | 11:19

luger_max_otto: как показывает многолетняя практика народное достояние может спокойно себе взрываться не возбуждая следственные органы

sharko_2 14 января 2019 | 11:27

Нужно было процедуру поручения оформить торжественно с показом по всем телеканалам.

(комментарий скрыт)

alo0000 14 января 2019 | 11:26

viktorova: Вот так и будем - взрывать и давать поручения. Все при деле.

mikhail_spb_ 14 января 2019 | 11:05


Если всем оказывать финансовую помощь, то никакого бюджета не хватит.
Придётся сокращать расходы на медицину и образование.

tvitov66 14 января 2019 | 11:13

mikhail_spb_: Будем всей страной собирать через SMS-ки на пострадавших от взрывов духовности

pravdatut 14 января 2019 | 11:11

Предложение: Необходимо в городах открыть специальные, бесплатные питейные, где любители могут напиваться до вси.... В этих питейных установить газплиты и наблюдать снайперам с винтовками, мелкашками ))

sergirusso 14 января 2019 | 11:11

Поичина проста. У плешивца в гороскопе Юпитер в восьмом доме поражен Плутоном. Это делает человека источником неприятностей...

ngilmutdinov 14 января 2019 | 11:13

Причина одна - путинизм.

lager23 14 января 2019 | 11:14

Глава государства распорядился оказать помощь пострадавшим.
///////
Добрейший человек, чтобы мы без него делали?

neon999 14 января 2019 | 11:15

Чапай думал-думал, и в конце концов "решил разобраться".
Это постоянное вранье и очковтирательство уже вызывает больше смеха, чем возмущения.
Грусть вызывают массы оболванцев, которые любой "официальной" хрени из зомбоящика готовы верить.

vasya_von_smetankin 14 января 2019 | 11:16

Испуганным москвичам обещали 500 000 рублей, погибшим магнитогорцам - 100 000, а во сколько, интересно, оценят жизни ростовчан?

wrongway1 14 января 2019 | 11:17

десятым яйцом отделаются

rabbitgreen 14 января 2019 | 12:06

vasya_von_smetankin: В 50 000.

sasass 14 января 2019 | 11:22

И старый новый год не дают нормально попраздновать россиянам проклятые газовые террористы...

mag_1 14 января 2019 | 11:31

да, один у нас на всех ! а зачем вообще другие начальники с их-то зарплатами?

babich174 14 января 2019 | 11:33

А приедет ли в Ростовскую область, чтобы на месте поводить руками?

pravdatut 14 января 2019 | 12:00

babich174: Не приедет.

(комментарий скрыт)

ahtung700 14 января 2019 | 11:37

хохлопитеки радуются погибшим,ничего удивительного

blahovdav 14 января 2019 | 11:49

ahtung700: хохлопитеки радуются погибшим,ничего удивительного\\\ Дождался.... Вонючую путлеровскую свинью ткнуть рылом в то гофно, которое вы развели по поводу взрыва газа в Украине?? Как там веселились в вашем хлеву, подпрыгивали , пятачками возбужденно шевелили...А? А теперь свинопут может укажет на того, кто радуется??

pravdatut 14 января 2019 | 12:03

ahtung700: Необходимо в городах открыть специальные, бесплатные питейные, где любители могут напиваться до вси.... В этих питейных установить газплиты и наблюдать снайперам с винтовками, мелкашками . ))

vumba 14 января 2019 | 11:42

"В домах было нереально холодно, приходилось спать в одежде": жильцы взорвавшейся многоэтажки в Шахтах говорят, что многие грелись газом
Вот они виновные, не хотели умереть от холода ночью

vlabumur 14 января 2019 | 11:53

Он перед тем, как навсегда скончаться,
Вам завещал последние слова,
Велел в евонном деле разобраться
И тихо вскрикнул: "Сталин - голова!"
Юз Алешковский.

bramlin 14 января 2019 | 11:55

Саша задумался ... Про взрыв и газ он недавно что-то слышал.
На языке вертелось - недосыпание, недоедание, недофинансирование, как папа Карло...
"Родители не до смотрели" - выпалил он, смотря на печенье. "Недоедает - подумал Путин, нужно зарплату ему поднять немножко. И наградить..."

sagen 14 января 2019 | 12:20

Куда смотрит Сечин и евойный, вечно пьяный цепной пес Мишка Леонтьев? Это же неуважение к Газпрому. Запретить подобные сообщения и чтобы впредь все взрывалось только по вине террористов.

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