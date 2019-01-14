Американский грузовой космический корабль «Дрэгон» успешно приводнился в Тихом океане
Об этом сообщает компания разработчик SpaceX. Ранее «Дрэгон» благополучно отстыковался от МКС.
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Об этом сообщает компания разработчик SpaceX. Ранее «Дрэгон» благополучно отстыковался от МКС.
Комментарии4
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mikhail_spb_ 14 января 2019 | 10:41
В ответ на эту наглую выходку американцев батутчик-рагозин прикажет приводнить российский космический корабль сразу после старта с восточного космодрома?
pattrick3 14 января 2019 | 10:48
Американский грузовой космический корабль «Дрэгон» успешно приводнился в Тихом океане...
Вчера томос получили, сегодня "Дрэгон" успешно приводнили - перемога за перемогой у хохлов.
vitaly_mf23 14 января 2019 | 10:46
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://procash.xyz
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
tetriz 14 января 2019 | 10:50
Успешно приводнился и трансформировался в подводную лодку...