В Москве осудили сотрудника ФСБ, обвиняемого в шантаже бизнесмена
Об этом пишет газета «Коммерсантъ». Петра Корюгина приговорили к 8 годам заключения.
По версии следствия, вместе с оперативником полицейским и несколькими торговцами московского рынка «Садовод» работник спецслужб требовал от одного из предпринимателей крупную сумму денег за не привлечение к ответственности за якобы хранение наркотиков.
Корюгин вину не признал. Он собирается обжаловать приговор. Его сообщники получили более мягкое наказание – от условных сроков до 3 лет лишения свободы.
Комментарии6
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hz6691 14 января 2019 | 10:38
Сенсация! Или у бизнесмена оказалось более высокое звание!
kottigr1 14 января 2019 | 10:43
hz6691: Не на ту "крышу" алчный чекист наехал.. Брать нужно по чину..
vitaly_mf23 14 января 2019 | 10:47
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://procash.xyz
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
mikhail_spb_ 14 января 2019 | 10:38
Неужели среди овечьего стада с чистыми головами и горячими руками затесался один волчара-рекетир?
valian0822 14 января 2019 | 10:45
Бизнесмен оказался из питера
delovoy_podolsk 14 января 2019 | 10:50
Не спешите радоваться тому, что из касты неприкасаемых кому-то грозит тюрьма. Вызволят, неволнуйтесь. А радоваться рано, поскольку случай показывает,что даже вот на таком уровне "рынка садоводов" с этими тварями справиться в России очень трудно. Что говорить о более крупных подонках! Если бы речь шла хотя бы о 3 миллионах рублей бизнесмена укатали бы в два счёта. Сумма мала... Погнался поп (работник ФСБ) за дешевизной, не предупредив начальство.