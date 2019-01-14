В Москве осудили сотрудника ФСБ, обвиняемого в шантаже бизнесмена

Об этом пишет газета «Коммерсантъ». Петра Корюгина приговорили к 8 годам заключения.

По версии следствия, вместе с оперативником полицейским и несколькими торговцами московского рынка «Садовод» работник спецслужб требовал от одного из предпринимателей крупную сумму денег за не привлечение к ответственности за якобы хранение наркотиков.

Корюгин вину не признал. Он собирается обжаловать приговор. Его сообщники получили более мягкое наказание – от условных сроков до 3 лет лишения свободы.