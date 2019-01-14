Самолёт, на борту которого было 16 человек, разбился в Иране
Об этом сообщает местное агентство Fars. По его данным, выжил только один член экипажа – бортинженер. В то же время телеканал «Пресс-ТВ» сообщает, что возможно, выжили пилоты. Лайнер потерпел крушение при заходе на посадку.
По предварительным данным. речь идёт о грузовом самолёте, который принадлежит вооружённым силам Ирана. Посольство России в Тегеране выясняет, могли ли находиться на борту граждане нашей страны.
Комментарии2
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tag188 14 января 2019 | 10:36
Посольство России в Тегеране выясняет, могли ли находиться на борту граждане нашей страны.
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А что могли делать граждане нашей страны на борту военного иранского транспортника? Сопровождать очередную "гуманитарку" для Хезболлы?
vitaly_mf23 14 января 2019 | 10:47
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