Самолёт, на борту которого было 16 человек, разбился в Иране

Об этом сообщает местное агентство Fars. По его данным, выжил только один член экипажа – бортинженер. В то же время телеканал «Пресс-ТВ» сообщает, что возможно, выжили пилоты. Лайнер потерпел крушение при заходе на посадку.

По предварительным данным. речь идёт о грузовом самолёте, который принадлежит вооружённым силам Ирана. Посольство России в Тегеране выясняет, могли ли находиться на борту граждане нашей страны.