В аэропорту Тюмени при подготовке к вылету загорелся двигатель пассажирского лайнера
Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах. Пассажиров эвакуировали. На борту было около 50 человек. Никто не пострадал.
Самолёт должен был лететь в Ханты-Мансийск.
Комментарии1
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