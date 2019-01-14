Судьба четырёх человек остаётся неизвестной после взрыва в жилом доме в городе Шахты Ростовской области
По предварительным данным МЧС, один человек погиб, не менее пяти госпитализированы.
Идёт разбор завалов. Частично разрушены два верхних этажа 9-этажного дома.
Предварительная версия – взрыв бытового газа. Началось расследование, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Власти сообщили о введении режима ЧС. Позже агентство «Интерфакс» уточнило, что он распространяется не на весь город Шахты, а исключительно на дом, где произошёл взрыв.
Комментарии5
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
kottigr1 14 января 2019 | 10:40
"Газпром" - это государственная монополия. Раз государство дает этой компании МОНОПОЛЬНЫЕ преимущества, то и качество предоставляемых услуг должно быть МАКСИМАЛЬНО возможным.
Если сети подачи в квартиры электроэнергии оснащаются электросетями АЗУ, автоматами и предохранителями, то почему с газовым хозяйством должно быть по-другому ?
Если "Газпром" не способен обеспечить это качество, то он не должен заниматься реализацией своих услуг и дать дорогу на рынке их сбыта максимальному количеству других, конкурирующих между собой компаний. Это и есть рынок, который называется капитализм. Пусть потребитель имеет возможность выбрать безопасность, а не обрекается государством на смерть..
luger_max_otto 14 января 2019 | 10:45
Э, тут хитрее. Газпром- это самое вкусное: крупный опт. А дальше идут компании "такой-то_регион_газ", на которые и валится вся работа с конечными потребителями. И вся ответственность. А в депрессивных регионах- точнее, в регионах, которые власть сделала депрессивными- полный ужас.
tvitov66 14 января 2019 | 10:52
Ждем подрыва газели ... ну что бы не нарушать сложившихся традиций
vitaly_mf23 14 января 2019 | 10:48
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://procash.xyz
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
vasya_von_smetankin 14 января 2019 | 10:51
Вот что бывает, когда в стране слишком много газа и духовности.