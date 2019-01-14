Судьба четырёх человек остаётся неизвестной после взрыва в жилом доме в городе Шахты Ростовской области

По предварительным данным МЧС, один человек погиб, не менее пяти госпитализированы.

Идёт разбор завалов. Частично разрушены два верхних этажа 9-этажного дома.

Предварительная версия – взрыв бытового газа. Началось расследование, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Власти сообщили о введении режима ЧС. Позже агентство «Интерфакс» уточнило, что он распространяется не на весь город Шахты, а исключительно на дом, где произошёл взрыв.