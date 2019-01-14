Сегодня комитет по соответствию кодексу ВАДА начнет рассмотрение вопроса о российском антидопинговом агентстве

Заседание комитета будет плановым. Оно было назначено несколько месяцев назад, поскольку РУСАДА находится под особым контролем и статус нуждается в постоянном подтверждении. В сентябре прошлого года ВАДА по рекомендации комитета восстановила РУСАДА в правах с условием, что будет получен доступ к данным московской антидопинговой лаборатории, однако эксперты приступили к работе с опозданием – не до нового года, а после. В комитете по соответствию заявили, что начнут заседание вне зависимости от того, закончат ли представители агентства копирование данных или нет. По итогам этой встречи будут даны рекомендации, которые как правило утверждаются Исполкомом, как это случилось и в сентябре, правда решение тогда против обыкновения было принято не единогласно. Три голоса из 12 подали против.



Исполком ВАДА примет решение по статусу РУСАДА в режиме телефонной конференции 22 января, при условии, что рекомендации будут получены не позже 17-ого.