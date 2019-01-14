На реконструкцию Госдумы потратят более 4 миллиардов рублей
Изначально запланированные траты увеличены в 5 раз.
Более 2 миллиардов рублей направят на работы по реконструкции в этом году и еще миллиард в следующем. Более того, миллиард выделят из бюджета Москвы на реконструкцию архитектурного памятника — палат Троекуровых, где разместятся два комитета нижней палаты парламента. Здание расположено на Охотном Ряду и сейчас пустует, пишет газета «Коммерсант». Проект реконструкции появился после отказа от планов переместить Госдуму и Совет Федерации в единый парламентский центр в Мневниках. Первоначально строительство хотели начать в 2016 году, был объявлен закрытый конкурс, однако ни один из проектов-победителей не был одобрен в парламенте.
После последних выборов в Госдуму спикер Вячеслав Володин заявил, что по итогам оптимизации аппарата в здании на Охотном Ряду освободилось много места. Его поддержала бывший зампред комиссии по строительству парламентского центра Елена Панина. По ее мнению, строить такое здание в условиях сложной экономической ситуации было бы «просто неэтично».
Почти 3 миллиарда рублей направят на строительство нового корпуса Совета Федерации.
Комментарии13
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mikhail_spb_ 14 января 2019 | 10:05
Имеет ли смысл тратить такие деньжищи на замену занавесок и перестановку кроватей в этом учреждении?
stopkran1969 14 января 2019 | 10:10
mikhail_spb_: разогнать придурков - и дешевле и толку больше
nepobedimoe 14 января 2019 | 10:22
mikhail_spb_: Конечно. А дома пусть и дальше взрываются, новый электорат и нарожать можно.
luger_max_otto 14 января 2019 | 10:23
Это же для Гиннеса: самый дорогой в эксплуатации бордель для одного пользователя.
tv_victim 14 января 2019 | 10:08
«Комиссия немедленно приступила к делу. Шесть лет возилась около здания; но климат, что ли, мешал или материал уже был такой, только никак не шло казенное здание выше фундамента. А между тем в других концах города очутилось у каждого из членов по красивому дому гражданской архитектуры: видно, грунт земли был там получше. Члены уже начинали благоденствовать и стали заводиться семейством.»
Гоголь Н.В. «Мертвые души»
guildenstern Роман Дубровский 14 января 2019 | 10:16
Тут нельзя не вспомнить известный анекдот про то, что борделе надо не кровати двигать, а менять депутатов
cromwel 14 января 2019 | 10:18
Вот на этих уродов деньги всегда и моментально находится. А больным детям собирают с миру по нитке с протянутой рукой. Это что за государство построил Путин?
tomorrow_never_knows 14 января 2019 | 10:22
В Думе будут пол менять, понимайте как хотите!
plidurok Андрей Филимонов 14 января 2019 | 10:28
И всё-равно, "пациент скорее мёртв, чем жив."
lager23 14 января 2019 | 10:30
Зачем вкладывать в порностудии столько денег, когда в стране столько укромного леса?
Купить всем депутанам и санаторам по палатке и отправить пешком в сторону Магадана, это будет дешевле и полезнее для страны!
P.S. В районе Тывы десантировать к ним Володю и Димона со свитой..
anticolonel 14 января 2019 | 10:42
lager23: А если привыкли к комфорту, то здания Лефортова или Матросской тишины и без ремонта подойдут.
alexakimfaa 14 января 2019 | 10:40
Денег на всё не хватает!..Но,как только вопрос стал по Госдуме и СФ - нашлись деньги сразу..И это же не какие-то несколько сотен миллионов - тут счёт идёт на несколько миллиардов...Кстати - правительство ежегодно выделяет РПЦ МП пару миллиардов рублей,хотя "церковь отделена от государства"?...Это как?...
grs_alx_112018 14 января 2019 | 10:47
Вот нищеброды - жалкие 4 лярда;)) Для сравнения на начальном этапе расходы на реконструкцию высотки на Котельнической были больше. Если делать по чеснаку, а не заморачиватья куполом над залом заседаний и не заниматься хренью как при реконструкции гостиницы "МОсква" - то 4 лярда это в притык.