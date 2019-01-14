На реконструкцию Госдумы потратят более 4 миллиардов рублей

Изначально запланированные траты увеличены в 5 раз.

Более 2 миллиардов рублей направят на работы по реконструкции в этом году и еще миллиард в следующем. Более того, миллиард выделят из бюджета Москвы на реконструкцию архитектурного памятника — палат Троекуровых, где разместятся два комитета нижней палаты парламента. Здание расположено на Охотном Ряду и сейчас пустует, пишет газета «Коммерсант». Проект реконструкции появился после отказа от планов переместить Госдуму и Совет Федерации в единый парламентский центр в Мневниках. Первоначально строительство хотели начать в 2016 году, был объявлен закрытый конкурс, однако ни один из проектов-победителей не был одобрен в парламенте.

После последних выборов в Госдуму спикер Вячеслав Володин заявил, что по итогам оптимизации аппарата в здании на Охотном Ряду освободилось много места. Его поддержала бывший зампред комиссии по строительству парламентского центра Елена Панина. По ее мнению, строить такое здание в условиях сложной экономической ситуации было бы «просто неэтично».

Почти 3 миллиарда рублей направят на строительство нового корпуса Совета Федерации.