Более половины россиян (53%) выступают за отставку правительства...

Согласно опросу «Левада-центра», этот показатель вырос на 20% за последний месяц ушедшего года.

Главные претензии к кабинету – его неспособность справиться с ростом цен и падением доходов населения. Такую причину указали 57% опрошенных. Еще люди указали — неготовность обеспечить их работой (46%) и недостаток заботы о социальной защите граждан (43%).

За последние полгода вырос общий скептицизм в отношении власти. Основное недовольство по-прежнему вызвает правительство, хотя уровень доверия к президенту тоже существенно просел, пояснила «Ведомостям» социолог «Левады» Марина Красильникова. По ее словам, происходит неуклонное ухудшение общественных настроений. При этом, по мнению эксперта, важно, что люди активнее и конкретнее отвечают на вопрос о претензиях к руководству страны. Это отражает рост самостоятельности россиян: у них меньше надежды «на авось и на государство». Красильникова уверена, что все это стало следствием повышения пенсионного возраста: подтвердились опасения, что «государство не очень надежный институт, который то и дело готов расторгнуть ранее взятые на себя обязательства».

Впрочем, социолог отмечает, что для россиян вряд ли велика роль конкретно премьера Дмитрия Медведева. Если бы была вероятность, что возможно другое правительство, которое приведет к реальным переменам, сторонников отставки было бы больше.