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10:01, 14 января 2019

Более половины россиян (53%) выступают за отставку правительства

Согласно опросу «Левада-центра», этот показатель вырос на 20% за последний месяц ушедшего года.

Главные претензии к кабинету – его неспособность справиться с ростом цен и падением доходов населения. Такую причину указали 57% опрошенных. Еще люди указали — неготовность обеспечить их работой (46%) и недостаток заботы о социальной защите граждан (43%).

За последние полгода вырос общий скептицизм в отношении власти. Основное недовольство по-прежнему вызвает правительство, хотя уровень доверия к президенту тоже существенно просел, пояснила «Ведомостям» социолог «Левады» Марина Красильникова. По ее словам, происходит неуклонное ухудшение общественных настроений. При этом, по мнению эксперта, важно, что люди активнее и конкретнее отвечают на вопрос о претензиях к руководству страны. Это отражает рост самостоятельности россиян: у них меньше надежды «на авось и на государство». Красильникова уверена, что все это стало следствием повышения пенсионного возраста: подтвердились опасения, что «государство не очень надежный институт, который то и дело готов расторгнуть ранее взятые на себя обязательства».

Впрочем, социолог отмечает, что для россиян вряд ли велика роль конкретно премьера Дмитрия Медведева. Если бы была вероятность, что возможно другое правительство, которое приведет к реальным переменам, сторонников отставки было бы больше.

Комментарии

27

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pro_hanov 14 января 2019 | 10:06

Пора поднимать градус патриотизма. Кто на очереди? Жидомолдавские подпиндосники или неблагодарные бульбаши?

pattrick3 14 января 2019 | 10:20

Более половины россиян (53%) выступают за отставку правительства...

Правительство надо было ещё в марте менять. Оставлять старое правительство после выборов президента России - это лишать наш народ даже надежды на улучшение жизни.

opiatnovyi63 14 января 2019 | 10:23

pattrick3: Можно подумать, что от Димона и его министров что-то зависит! Он и они не более чем стрелочники и козлы отпущения при Нашем Несменяемом Вожде!

pattrick3 14 января 2019 | 10:27

opiatnovyi63:

После каждых выборов президента, нужно менять правительство.

fazer25 14 января 2019 | 10:24

pattrick3: рыба гниет с головы.

evgolius7 14 января 2019 | 10:24

pattrick3:
Забыл, что это правительство утвердил Путин?
Чего ты забыл о этом?
Про народ обеспокоился? Народолюб ты наш....

pattrick3 14 января 2019 | 10:30

evgolius7:

В.Путин в этом неправ - после мартовских выборов "Сисян2018", на которых он одержал победу, он просто был обязан полностью сменить правительство Д.Медведева.

tetriz 14 января 2019 | 10:28

pattrick3: Правительство надо было ещё в марте менять."
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Какой смысл переставлять кровати в публичном доме, если фундамент треснул, стены покосились, а подвал по потолок заполнен дерьмом? ^^

orlov_a_v 14 января 2019 | 10:34

pattrick3: наибуллина первая на выход)))

natayak 14 января 2019 | 10:38

pattrick3: Ну извини, опоздали.

pattrick3 14 января 2019 | 10:42

natayak:

Если бы В.Путин после каждых выборов менял правительство, то про его четыре срока никто бы и не подумал вспоминать в негативном ключе. Потому что какая разница кто президент, главное кто члены правительства.

mikhail_spb_ 14 января 2019 | 10:07


А с чего народонаселение решило, что начальнички должны беспокоиться о падении его доходов и обеспечивать его работой?
У них ведь другая задача - сдирать шкуру с народонаселения и запрещать всё, что только можно.

ladyirina 14 января 2019 | 10:14

53 % россиян не понимают, что правительство - это Путин.

kuchumka 14 января 2019 | 10:15

Если Левада заговорила значит началась операция по сливу Димона и замена его на такого же болванчика, но на Димона же можно свалить все и цены и пенсионный возраст и зомбированный народ возрадуется.

butist 14 января 2019 | 10:30

kuchumka: Да ничего не началось. Сегодня напишут, завтра забудут.

martin5660 14 января 2019 | 10:17

Неужели только правительство?

norgemann 14 января 2019 | 10:17

А че, россияне действительно верят что во всем виноват Димон?

captaingeorge 14 января 2019 | 10:18

Правительство в России играет лишь декоративную роль, поэтому останется ли оно, уйдёт ли - ничего не поменяется... Некомпетентная среда не может выстроить компетентную систему. До основанья, а затем..., к сожалению.

saboteur 14 января 2019 | 10:25

captaingeorge: "до основания, а затем" рабам не поможет никак. Снова построят тоже самое и воодрузят себе на шею очередного царька. Это вопрос ген, а не революций.

lager23 14 января 2019 | 10:20

«Денег нет, но вы держитесь!»
По всей видимости, этот лозунг устраивает оставшиеся 47% опрошенных, ....только возникает вопрос, за что они держатся?

cromwel 14 января 2019 | 10:21

то есть Левада склоняет нас к тому, что виновато во всём правительство. А диктатор белым и пушистым останется, он типа не причем. Бояре плохие.

wlad5210 14 января 2019 | 10:21

Иного нет у нас Пути....

saboteur 14 января 2019 | 10:22

Бред. Более половины роиссян в прошлом году САМИ выбрали это правительство. И будут это делать снова и снова каждые 6 лет. Ибо подсознательно понимают, что такая страна миру не нужна и должна дойти до своего логического распада.

liquidsky__ 14 января 2019 | 10:23

Старый Гудок позвонил своим 40 друзьям либерастам из которых 21 проголосовал "за"?
Левада и "За внешнее управление Россией с Марса" положительный результат нарисует, если надо.

unprejudiced 14 января 2019 | 10:31

«Левада-центр» признан иностранным агентом
Министерство юстиции России сообщило о включении «Аналитического Центра Юрия Левады» в перечень некоммерческих организаций, исполняющих функцию иностранного агента. Отмечается, что решение принято на основе внеплановой документальной проверки, проведенной столичным главком ведомства.

так что перед нами очередной фейковый опрос, состряпанный по задания западных врагов России. И для таких вот любителей каждые 5 минут перепечатывать эту лживую информацию и будет принят новый закон о защите правды и демократии

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Topa Dzhidzha 14 января 2019 | 10:38

УХ ТЫ !!! ЛЕВАДА - ЦЕНТР - ЭТО КТО ??? МНЕ НЕ ЗВОНИЛИ , ТАК , ЧТО ОЧЕРЕДНОЕ ФУЛФО ДЕРМОКРАТИЧЕСКОЕ ... В 90-Е УЖЕ ПРОПИЛИ СТРАНУ АМЕРИКОСАМ , А ТЕПЕРЬ ПРАВИТЕЛЬСТВО НЕ НРАВИТСЯ , ИДИТЕ РАБОТАТЬ ДВОРНИКАМИ ХУДОЖНИКИ ДИВАННЫЕ ...

prade 14 января 2019 | 10:46

Отставка правительство ничего не решает, когда вся власть у Путина, и он стал единственным тормозом развития России.

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