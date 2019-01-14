Режим ЧС вводится в городе Шахты, где произошёл взрыв в жилом доме
Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на губернатора Василия Голубева. Между тем, в МЧС заявили, что не подтверждают информацию о гибели ребёнка. Однако без жертв всё же не обошлось, сообщила представитель пресс-службы регионального управления Министерства Марина Абрамченко.
Семь человек спасены, один погиб, судьба четверых неизвестна.
Глава СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело. По предварительным данным, взорвался бытовой газ.
Комментарии22
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good_water 14 января 2019 | 10:13
Я давно отказался от газу
И не жалею об этом ни разу.:))
luger_max_otto 14 января 2019 | 10:25
Видимо, ты живешь не в депрессивном городе. А Шахты- тот еще депресняк. Особенно при нынешнем режиме.
kottigr1 14 января 2019 | 10:26
good_water: Теперь ещё от электричества откажитесь, вдруг током долбанет... Кстати и водопровод может потечь в любой момент, а канализация засорится.. Есть ещё от чего отказываться...
good_water 14 января 2019 | 10:44
kottigr1:
Тебя. видать, током долбануло давно,
Превратив твой мозг в .овно!
kottigr1 14 января 2019 | 10:53
good_water:
Вы наверное наелись этой заразы ?
Изрыгаете только газы....
plidurok Андрей Филимонов 14 января 2019 | 10:19
школьный учебник ОБЖ, по которому обучались дети в начале нулевых предупреждал: по мере износа коммуникаций, построенных в советское время, количество и масштабы техногенных катастроф будут возрастать. Жаль, что эти дети ещё не доросли до работы в правительстве и в Кремле. Они бы не воевали в Сирии или с Украиной, а, может быть, своей страной занимались.
m_doc 14 января 2019 | 10:27
plidurok: Дом построен в 1993 г.
kottigr1 14 января 2019 | 10:38
m_doc: Срок эксплуатации кирпичного дома - минимум 100 лет. Получается, что до 2093 года...
m_doc 14 января 2019 | 10:40
kottigr1: Башни-близнецы вообще должны были стоять вечно.
kottigr1 14 января 2019 | 10:47
m_doc: Путин взрывает Россию ?
Может быть..
Вот взять хотя бы тот же Магнитогорск..
Следов взрыва в квартирах подъезда - нет. Достаточно посмотреть обои на оставшихся стенах квартир и там нет следов взрыва или горения. Есть на одном из верхних этажей следы горения в подъезде и лифтовой шахте, но это последствие, а не причина. Все окна и стекла на единственной уцелевшей фасадной стене подъезда целы. Монолитные железобетонные колонны и балки арки полностью разрушены, что возможно лишь при точечном взрыве. В пользу этой версии говорит и характер разрушений, говорящий об одномоментном и общем обрушении конструкций подъезда.
В чем-то Вы правы...
m_doc 14 января 2019 | 10:49
kottigr1: Понеслось... Уймись. не смеши людей.
plidurok Андрей Филимонов 14 января 2019 | 10:43
m_doc: живу в Москве, в доме построенном в 1970-м. 14 этажный дом газифицирован, что запрещалось всеми нормами.
m_doc 14 января 2019 | 10:47
plidurok: У меня ровным счётом то же самое. Что предлагаете? Выдрать из старой рухляди газовые трубы (мне при Лужкове уже выдирали, потом пришлось кухню ремонтировать) и заменить всю проводку? Как минимум... Не уверена, что дом выдержит.
vasilenko_vi 14 января 2019 | 10:48
plidurok: 14 этажный дом газифицирован, что запрещалось всеми нормами
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нормы приведите
bagarius_goonch 14 января 2019 | 10:20
На Западе в каждой квартире есть устройство, подннимающее дикий вой
При запах дыма. Что, трудно сделать такие устройства для регистрации повышенной
концентрации газа?....
bja_1950 14 января 2019 | 10:25
Вся Европа меняет газовые плиты на электрические. Газ используют только на промпредприятиях. В России никак мозги не сработают.
m_doc 14 января 2019 | 10:30
bja_1950: В Москве уже в советское время новые дома начали строить с электроплитами. Харэ чушь пороть.
gafanhoto 14 января 2019 | 10:40
m_doc: Слышь, автор, совсем не чувствуешь, что эта твоя реплика как-то не совсем климанже смотрится после твоей же предыдущей?)
m_doc 14 января 2019 | 10:42
gafanhoto: Шахты - это Москва?!?!
gafanhoto 14 января 2019 | 10:46
m_doc: А разве ж это не великая россия?!)
.... не может такого быть....)
m_doc 14 января 2019 | 10:51
gafanhoto: Именно что великая. Сразу везде не получается.
vova6_let 14 января 2019 | 10:27
Газовое оборудование у населения нужно срочно менять ( за счет: капремонт, "газпром"-это его обязанность, е.миллер ).
Вашей газовой плите больше 3-х лет ?!-Тогда мы идем к вам !