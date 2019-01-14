Режим ЧС вводится в городе Шахты, где произошёл взрыв в жилом доме

Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на губернатора Василия Голубева. Между тем, в МЧС заявили, что не подтверждают информацию о гибели ребёнка. Однако без жертв всё же не обошлось, сообщила представитель пресс-службы регионального управления Министерства Марина Абрамченко.

Семь человек спасены, один погиб, судьба четверых неизвестна.

Глава СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело. По предварительным данным, взорвался бытовой газ.