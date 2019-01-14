Мосгорсуд рассмотрит вопрос о продлении домашнего ареста бывшему главному бухгалтеру «Седьмой студии» Нине Масляевой
Мосгорсуд сегодня рассмотрит вопрос о продлении домашнего ареста бывшему главному бухгалтеру «Седьмой студии» Нине Масляевой.
Между тем Мещанский суд сегодня продолжит рассматривать дело по существу. Фигурантов так называемого «театрального дела» обвиняют в хищении бюджетных денег.
Комментарии1
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rom8883 14 января 2019 | 09:49
Сколько уже тянется "по существу" это высосаное из пальца дело.