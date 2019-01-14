Мосгорсуд рассмотрит вопрос о продлении домашнего ареста бывшему главному бухгалтеру «Седьмой студии» Нине Масляевой

Мосгорсуд сегодня рассмотрит вопрос о продлении домашнего ареста бывшему главному бухгалтеру «Седьмой студии» Нине Масляевой.

Между тем Мещанский суд сегодня продолжит рассматривать дело по существу. Фигурантов так называемого «театрального дела» обвиняют в хищении бюджетных денег.