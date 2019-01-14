Министры иностранных дел России и Японии сегодня будут обсуждать проблему заключения Мирного договора
Глава японского МИДа Таро Коно прилетел на встречу в Москву.
Визиту предшествовали резонансные заявления премьер-министра Японии Синдзо Абэ, который, в частности, говорил, что живущие на Курилах россияне смогут остаться там в случае передачи островов Японии.
Комментарии8
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
oldpartizan 14 января 2019 | 09:37
отдать острова по самый Урал за пару -тройку виолончелей.
делов то.
platonnekafrin 14 января 2019 | 09:41
Танкисты те же самые?
creta 14 января 2019 | 09:46
Япошки начинают наглеть. Пора их прессануть как в 45-ом году. Или пусть у хохлов поинтересуюсь что Россия делает со слишком нахальными
cromwel 14 января 2019 | 09:49
Не могу понят не могу понять, какая проблема у России по договору с Японией? Нам то что от этого?. Японцам нужны территории. А нам что от них надо? Санкции всеравно не отменят.
buzukin075 14 января 2019 | 09:50
Подпишешь? Подписывай. Не подпишешь? Пошел нахер, целую! ((с), Веллер, Гонец из Пизы)
rom8883 14 января 2019 | 09:53
Когда после перестройки зашёл разговор об островах, туда толпой кинулись кавказцы прописываться. Захотели японцами стать.
proletarian74 14 января 2019 | 10:02
Против мирного договора всегда выступали сша. В 1956 не дали и сейчас не дадут. Поначалу же Абэ-ссан вполне адекватно разговаривал насчет формата 1956 года. А тут вдруг понесло.. Не нужен мирный договор с Россией американцам. Как тогда оправдать их оккупацию Японии, если защищать не надо от страны, с которой та в состоянии войны..
grs_alx_112018 14 января 2019 | 10:30
Самое смешное - после переговоров не будет пресс-конференции и совместного коммюнике.
Самое прикольно требование МИД РФ - признание Японией итогов Второй Мировой войны ;))