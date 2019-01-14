Министры иностранных дел России и Японии сегодня будут обсуждать проблему заключения Мирного договора

Глава японского МИДа Таро Коно прилетел на встречу в Москву.

Визиту предшествовали резонансные заявления премьер-министра Японии Синдзо Абэ, который, в частности, говорил, что живущие на Курилах россияне смогут остаться там в случае передачи островов Японии.