По предварительным данным, 9 человек погибли в результате крушения самолёта вблизи Тегерана
Как сообщает агентство Fars, лайнер следовал из Бишкека. Он потерпел крушение при заходе на посадку. Подробностей пока нет. По предварительным данным, это был грузовой самолёт.
Комментарии4
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unprejudiced 14 января 2019 | 09:39
сколько раз уже писалось и говорилось что Боинг - летающий гроб, а некоторые до сих пор его эксплуатируют подвергая опасности жизни людей. Еть же российские отличные самолеты, им и летайте
andre_klimov 14 января 2019 | 10:04
unprejudiced: "Еть же российские отличные самолеты"
Что, по Фрейду? :))
freshener 14 января 2019 | 10:08
andre_klimov:
По Фройду. У кого чего болит, тот о том и говорит :)
tag188 14 января 2019 | 10:08
unprejudiced: сколько раз уже писалось и говорилось что Боинг - летающий гроб, а некоторые до сих пор его эксплуатируют
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По счастью, в большинстве авиакомпаний, технику выбирают профессионалы, и им до Вашей писанины, что называется, до лампочки. Поэтому, летающему российскому хламу в ближайшее время заказы не грозят.