При взрыве в доме в Шахтах погиб не ребенок, а женщина
UPD 09:49
При взрыве в доме в Шахтах погиб не ребенок, а женщина, передает «Интерфакс». МЧС не подтверждает информацию о гибели ребенка при взрыве газа в Шахтах.
Ребёнок стал жертвой взрыва в жилом доме в городе Шахты Ростовской области. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на оперативный штаб. Ранее сообщалось о восьми пострадавших. В Минздраве говорят, что в больницу доставлены двое. По данным МЧС, одна женщина в тяжёлом состоянии.
Взрыв произошёл рано утром и напугал людей даже в соседних районах, рассказал «Эху Москвы» местный житель Дмитрий Косов.
Предварительная версия МЧС – взрыв бытового газа. Глава Следственного комитата Александр Бастрыкин распорядился возбудить уголовное дело.
Комментарии10
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kottigr1 14 января 2019 | 09:44
Если "Газпром" не занимается газификацией России, совершенствованием газоснабжения россиян, обеспечением безопасного потребления своей продукции, а лишь качает природные ресурсы России на Запад за валюту, новые катастрофы ветшающего газового хозяйства России - неизбежны...
21 век. Автоматика газоснабжения стоит копейки, но их для россиян - государству жаль .. Жизнь россиян ни стоит ничего.
Это всё равно как в эпоху смартфонов, продолжать пользоваться пейджером или вместо датчиков и системы АБС оснащать автомашины лишь одними барабанными тормозами.
"Газпром" - это государственная монополия. Раз государство дает этой компании МОНОПОЛЬНЫЕ преимущества, то и качество предоставляемых услуг должно быть МАКСИМАЛЬНО возможным.
Если "Газпром" не способен обеспечить это качество, то он не должен заниматься реализацией своих услуг и дать дорогу на рынке их сбыта максимальному количеству других, конкурирующих между собой компаний. Это и есть рынок, который называется капитализм. Пусть потребитель имеет возможность выбрать безопасность.
Велика Россия, а денег у "Газпрома" на датчики-газоанализаторы в каждой точке потребления - нет .. ! .. Но вы там держитесь !
m_doc 14 января 2019 | 10:05
kottigr1: Словесный понос с утра пораньше? Кому нужны твои вонючие простыни.... Ты б лучче химию с физией поучил, а то так дебилом и помрёшь:)
kottigr1 14 января 2019 | 10:09
m_doc: Ну вот Вы же ни физику, ни химию, ни даже русский язык так и не смогли изучить в школе, а другим советуете.. Запишитесь хотя бы в библиотеку. Вдруг поумнеете ?
m_doc 14 января 2019 | 10:10
kottigr1: Вяло отбрёхиваешься, без огонька. Спец ты наш по взрывам....мозга:)))
ansata 14 января 2019 | 10:20
kottigr1: Датчики эти работают через раз, что в лучшем случае. Во всяком случае те, которые обязывают ставить в загородных домах.
kottigr1 14 января 2019 | 10:29
ansata: Нормальные датчики, работают так же нормально. Если сети подачи в квартиры электроэнергии оснащаются электросетями АЗУ, автоматами и предохранителями, то почему с газовым хозяйством должно быть по-другому ?
vitalijivanovich 14 января 2019 | 10:04
Страх - очень єффективньій инструмент.
m_doc 14 января 2019 | 10:08
vitalijivanovich: По тебе заметно, вокруг лужа расползается:)
registrator 14 января 2019 | 10:08
Систематические взрывы газа в жилых домах безусловно, доказывают преимущество организации газового хозяйства в СССР над сегодняшней драконовской.
kottigr1 14 января 2019 | 10:31
registrator: Это доказывает лишь неэффективность государства.
Если "Газпром" - это государственная монополия. Раз государство дает этой компании МОНОПОЛЬНЫЕ преимущества, то и качество предоставляемых услуг должно быть МАКСИМАЛЬНО возможным. "Газпром" не способен обеспечить это качество, то он не должен заниматься реализацией своих услуг и дать дорогу на рынке их сбыта максимальному количеству других, конкурирующих между собой компаний. Это и есть рынок, который называется капитализм. Пусть потребитель имеет возможность выбрать безопасность.
Велика Россия, а денег у "Газпрома" на датчики-газоанализаторы и автоматику газоснабжения в каждой точке потребления - нет .. ! .. Но вы там держитесь !