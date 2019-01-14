UPD 09:49

При взрыве в доме в Шахтах погиб не ребенок, а женщина, передает «Интерфакс». МЧС не подтверждает информацию о гибели ребенка при взрыве газа в Шахтах.

Ребёнок стал жертвой взрыва в жилом доме в городе Шахты Ростовской области. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на оперативный штаб. Ранее сообщалось о восьми пострадавших. В Минздраве говорят, что в больницу доставлены двое. По данным МЧС, одна женщина в тяжёлом состоянии.

Взрыв произошёл рано утром и напугал людей даже в соседних районах, рассказал «Эху Москвы» местный житель Дмитрий Косов.

Предварительная версия МЧС – взрыв бытового газа. Глава Следственного комитата Александр Бастрыкин распорядился возбудить уголовное дело.