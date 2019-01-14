КАМАЗ-Мастер лидирует в грузовом зачете на ралли-марафоне «Дакар», в классе внедорожников первым идет гонщик на Тойоте.

Во вторую часть ралли-марафона «Дакар» — главная надежда россиян — команда КАМАЗ-Мастер входит лишь двумя автомобилями. Экипаж Эдуарда Николаева по-прежнему лидирует в генеральном зачете грузовиков. На втором месте с небольшим отставанием идет экипаж Дмитрия Сотникова. Утром выяснилось, что экипаж Айрата Мардеева не выйдет на старт из-за проблем с двигателем, которые были выявлены еще несколько дней назад, но ликвидировать поломку не удалось, а замена силовой установки запрещена правилами гонки. Еще один экипаж КАМАЗ-Мастера был отстранен за не остановку после наезда на зрителя. Победителем первого этапа второй части ралли-марафона «Дакар» в категории автомобилей стал 9-ти кратный чемпион мира в классическом ралли француз Себастьян Леб. Однако в зачете по итогам 6-ти гоночных дней первое место по-прежнему у катарца Нассера Аль-Атии на Toyota Hilux. Причем он выигрывает у француза почти 38 минут. Продолжает гонку и первая российская мотогонщица, которая принимает участие в самом сложном зачете «Дакара» Original by Motul Анастасия Нифонтова, помимо россиянки в этой категории шла и гонщица из Испании Сара Гарсия, однако она оформила сход во второй части марафонского этапа.

«Дакар» финиширует 17 января.