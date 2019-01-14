Мэр польского Гданьска находится в критическом состоянии после ножевого ранения в сердце

Неизвестный напал на градоначальника во время благотворительного концерта.

Медицинская операция по спасению жизни главы Гданьска длилась пять часов. По ее завершении врач сообщил: «мэр жив, хотя его состояние очень, очень тяжелое». У Павла Адамовича серьезная рана сердца, задета диафрагма и органы брюшной полости. По некоторым данным, политику перелили более 40 порций крови. Медики говорят, что все решат «ближайшие часы».

Нападение на градоначальника произошло накануне вечером во время благотворительного концерта. Неизвестный выбежал на сцену в разгар мероприятия и на глазах у зрителей несколько раз ударил Адамовича ножом. Злоумышленником оказался 27-летний мужчина, который ранее был осужден на 5,5 лет лишения свободы за ограбления банков. Как сообщает польский телеканал TVN24, подозреваемый объяснил свои действия местью за плохое отношение в тюрьме, где его якобы даже пытали. Он попал за решетку при прежнем правительстве, когда у руля находилась партия «Гражданская платформа», где и состоял Адамович.

Он покинул ряды «Гражданской платформы» в 2015 году. Он управляет Гданьском на протяжении 20 лет.