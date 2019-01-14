«Боинг-707» разбился в окрестностях Тегерана
Об этом сообщает агентство ТАСС. В свою очередь РИА «Новости», уточняет, что на борту находились 10 человек. По предварительным данным, все они погибли. Обстоятельства катастрофы пока неизвестны.
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Об этом сообщает агентство ТАСС. В свою очередь РИА «Новости», уточняет, что на борту находились 10 человек. По предварительным данным, все они погибли. Обстоятельства катастрофы пока неизвестны.
Комментарии1
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epynda 14 января 2019 | 09:07
Боинги постоянно попадают в авиакатастрофы в самых разных странах.....
Скорее всего используются контрафактные запчасти...