В жилом доме в Ростовской области произошёл взрыв, предположительно, бытового газа
К этому моменту известно о гибели одного человека, не меньше пяти госпитализированы. Это произошло в городе Шахты. На месте происшествия работают экстренные службы, рассказал губернатор Ростовской области Василий Голубев.
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин распорядился возбудить уголовное дело.
Комментарии7
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kottigr1 14 января 2019 | 09:04
Если "Газпром" не занимается газификацией России, совершенствованием газоснабжения россиян, обеспечением безопасного потребления своей продукции, а лишь качает природные ресурсы России на Запад за валюту, новые катастрофы ветшающего газового хозяйства России - неизбежны...
21 век. Автоматика газоснабжения стоит копейки, но их для россиян - государству жаль .. Жизнь россиян ни стоит ничего.
Это всё равно как в эпоху смартфонов, продолжать пользоваться пейджером или вместо датчиков и системы АБС оснащать автомашины лишь одними барабанными тормозами.
Велика Россия, а денег у "Газпрома" на датчики-газоанализаторы в каждой точке потребления - нет .. ! .. Но вы там держитесь !
arye_11 14 января 2019 | 09:14
kottigr1:
Сравниваем два газовых взрыва - сегодняшний в Шахтах и 31-го в Магнитогорске.
И там и там бытовой газ взорвался.
Но в Шахтах, как оно и положено при газовом взрыве, разрушено 2-3 квартиры и 1 погибший.
А в Магнитогорске разрушено 3 подъезда, 90 квартир вдребезги и 39 погибших.
"Меня мучают смутные подозрения"(с)
m_doc 14 января 2019 | 09:17
arye_11: Даунито, в Шахтах на 9-м этаже рвануло. Что ж ты такой тупой?
kottigr1 14 января 2019 | 09:24
m_doc: Поделитесь по-секрету.. А на каком этаже рвануло в Магнитогорске ? Ведь до сих пор молчок. Обои оставшиеся там на развороченных стенах ВСЕХ квартир не показывают, что в какой-то из них был взрыв.
kottigr1 14 января 2019 | 09:21
arye_11: Даже в Шахтах последствия слишком большие для взрыва бытового газа. Не должен бытовой газ при воспламенении наносить ущерб несущим конструкциям. Сила взрыва способная разворотит пол-метра кирпичной кладки и железобетонные перекрытия - для газа слишком мощные последствия.
plank1957 14 января 2019 | 09:05
Странно, что нет никаких следов пожара. А пожар сопровождает практически все взрывы бытового газа. Это связано с более медленной детонацией и относительно длительным воздействием высокой температуры.
belovnikita 14 января 2019 | 09:13
вовчик пэ поднимает себе рейтинг как оно делало это в 1999 году. Ничего нового.