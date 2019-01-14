В жилом доме в Ростовской области произошёл взрыв, предположительно, бытового газа

К этому моменту известно о гибели одного человека, не меньше пяти госпитализированы. Это произошло в городе Шахты. На месте происшествия работают экстренные службы, рассказал губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин распорядился возбудить уголовное дело.