Более половины россиян, по словам социологов, выступают за отставку правительства
Более половины россиян – 53%, по словам социологов, выступают за отставку правительства. Согласно исследованию Левада-центра, основные претензии жителей страны к нынешнему кабинету министров – рост цен, снижение уровня доходов и неспособность решить проблему занятости.
Комментарии23
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alo0000 14 января 2019 | 08:49
Давно пора отправить этих жуликов на свалку истории.
alo0000 14 января 2019 | 08:52
alo0000: С конфискацией.
vasyakirin 14 января 2019 | 08:59
alo0000: Если правительство не выполняет свои функции, по чему у них растет жалование и увеличиваются премии и выплаты?
dataan 14 января 2019 | 09:18
vasyakirin: Эхо как обычно привирает. Никакой половины там и в помине нет. Ну а если сравнивать с ситуацией в мире, то наши очень не плохо работают. Во всем мире задница. У нас ещё ничего, жить можно
mathmovesu 14 января 2019 | 08:57
alo0000: ну и чего ждем?
alo0000 14 января 2019 | 09:02
mathmovesu: Ждём, когда мимо проплывет...
mathmovesu 14 января 2019 | 09:17
alo0000: проплывет? ну-ну... у вас уже лет сто плывет, не захлебнулись ещё?
johnywalker 14 января 2019 | 08:49
Вместе с путиным на выход
dataan 14 января 2019 | 09:21
johnywalker: Совершенно верно. Выход из мирового кризиса только с Путиным.
opiatnovyi63 14 января 2019 | 08:56
Большинство граждан РФ отупело от деятельности госпропагандонов : им внушили , что в России правительство что-то решает!
dataan 14 января 2019 | 09:24
opiatnovyi63: ну вот ты, похоже, самый отупевший :)))))
alex_gonchar 14 января 2019 | 08:56
Ну назначит Путин другое правительство, а что изменится?
alo0000 14 января 2019 | 09:04
alex_gonchar: lager23: alex_gonchar: Он уже не будет царем.
zztop1960 14 января 2019 | 09:24
alex_gonchar: Путин это и есть правительство
alo0000 14 января 2019 | 09:06
lager23: Помните, у соловьева -2% дерьма. Видимо, какая-то часть непрозревших из оставшихся 98% дерьма (по соловьеву).
freshener 14 января 2019 | 08:58
[Более половины россиян....]
25% - средняя явка на сентябрьских выборах.
Думаю. что значимая часть пришедших на выборы - послушные бюджетники, включая Росгвардию в полном составе. Где же были "более половины россиян", когда надо было голосовать, либо за представителей любимых партий, или хотя бы против нелюбимой партии?
kottigr1 14 января 2019 | 09:10
freshener: Выбирают на выборах, а не на голосовании, где к тому же ещё и итоги пишут заранее...
balya 14 января 2019 | 09:01
Это правительство ввиду своей некомпетентности вообще не способно решать задачи страны, более того оно вообще ничего не решает, поскольку всё решает администрация президента. Она в России и правительство и госдума и совет федерации. А то, что вы кричите правительство в отставку, кричите, Путину на это пофигу - ему клоуны нужны. Как Путин сказал про Чубайса, он ему нужен, поскольку на него отводится народное раздражение. Всё пустое. И опросы эти тоже ничего не решают, ни на что не влияют.
vadimp 14 января 2019 | 09:06
Угу, а тот кто это правительство собирал - как всегда в белом! :)
ansata 14 января 2019 | 09:13
При такой политике, кого туда не посади, не изменится ничего.
dominator13 14 января 2019 | 09:16
Большинстао? Как же.Терпилы по жизни, злобные дебилы.Им любое правительство дай -один чёрт будут жить по уши в говне!Просто убейтесь об стену недовольные неблагодарные ублюдки!
beaux 14 января 2019 | 09:17
Хотелось бы посмотреть в глаза тем, которые не против этой банды.
bratec_kot_voskrese 14 января 2019 | 09:22
В Росии нет самостоятельного правительства.Всё что делает правительство это исполняет приказы Путина. Требования отставки правительства равнозначно требованию отставки Путина!