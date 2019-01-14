Сроки реконструкции зданий Госдумы увеличены на 2 года, а затраты выросли в 5 раз
Об этом пишет газета «Коммерсантъ». Как стало известно изданию, работы завершатся в 2020 году. Масштабная реконструкция обойдётся в сумму более 4 миллиардов рублей. Ещё около миллиарда в этом году потратят из бюджета Москвы на реконструкцию пустующего на Охотном ряду архитектурного памятника палат Троекуровых, где разместятся два комитета нижней палаты парламента. Более, чем на миллиард подорожает строительство нового корпуса Совета Федерации.
Комментарии7
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luger_max_otto 14 января 2019 | 08:50
Оказывается, перестановка кроватей в борделе- длительный и сложный процесс, кто бы мог подумать!
kottigr1 14 января 2019 | 08:50
"Аппетит приходит во время еды"..
vladimir_veteran 14 января 2019 | 08:53
Борзеют думцы, "под собой не чуя страны". Пир во время чумы.
alo0000 14 января 2019 | 08:54
На время реконструкции разместить их в новой тюрьме в Колпино без права переписки.
lager23 14 января 2019 | 08:54
Их всех проще разогнать, существование этой имитации государственности в путенской системе ценностей не имеет смысла.
tv_victim 14 января 2019 | 09:10
«Комиссия немедленно приступила к делу. Шесть лет возилась около здания; но климат, что ли, мешал или материал уже был такой, только никак не шло казенное здание выше фундамента. А между тем в других концах города очутилось у каждого из членов по красивому дому гражданской архитектуры: видно, грунт земли был там получше. Члены уже начинали благоденствовать и стали заводиться семейством.»
Гоголь Н.В. «Мертвые души»
vata_putya 14 января 2019 | 09:19
но говорить плохо про мразей из госдуры нельзя