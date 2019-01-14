Сроки реконструкции зданий Госдумы увеличены на 2 года, а затраты выросли в 5 раз

Об этом пишет газета «Коммерсантъ». Как стало известно изданию, работы завершатся в 2020 году. Масштабная реконструкция обойдётся в сумму более 4 миллиардов рублей. Ещё около миллиарда в этом году потратят из бюджета Москвы на реконструкцию пустующего на Охотном ряду архитектурного памятника палат Троекуровых, где разместятся два комитета нижней палаты парламента. Более, чем на миллиард подорожает строительство нового корпуса Совета Федерации.