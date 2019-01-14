По меньшей мере, 1 человек погиб в результате взрыва в жилом доме в городе Шахты Ростовской области
Данные о пострадавших уточняются. По словам губернатора Василия Голубева, в разрушенных квартирах находились 13 человек. Глава региона пообещал пострадавшим помощь из регионального и городского бюджетов. Решение о дальнейшей эксплуатации дома будет принято после обследования конструкций. Источник агентства «Интерфакс» в оперативном штабе сказал, что предварительная причина взрыва – неисправность или неправильное использование газового оборудования. Признаков теракта, по его словам, нет.
Комментарии5
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in_cat_we_trust 14 января 2019 | 08:55
Путин! На выезд! Греф! Готовь самолёт
kottigr1 14 января 2019 | 09:02
in_cat_we_trust: Если "Газпром" не занимается газификацией России, совершенствованием газоснабжения россиян, обеспечением безопасного потребления своей продукции, а лишь качает природные ресурсы России на Запад за валюту, новые катастрофы ветшающего газового хозяйства России - неизбежны...
21 век. Автоматика газоснабжения стоит копейки, но их для россиян - государству жаль .. Жизнь россиян ни стоит ничего.
Велика Россия, а денег у "Газпрома" на датчики-газоанализаторы в каждой точке потребления - нет .. ! .. Но вы там держитесь !
alexey65 14 января 2019 | 09:10
kottigr1: А почему запорные клапаны должен ставить Газпром, а не сами граждане?
Государство должно обязать райгазы бесплатно оформлять документы на устанавливаемые клапаны, а ставить их обязаны потребители.
Год сроку и кто не захотел, отрезать газ к черту!
Исключение -пенсионеры. Им государство должно помочь с установкой.
kottigr1 14 января 2019 | 09:15
alexey65: Потому что "Газпром" продаёт свой товар. Вы же не спрашиваете почему продавец автомашин должен ставить в неё подушки безопасности, АБС, системы безопасности ? Или почему на линиях снабжения электричеством стоят автоматы, АЗУ.. ? ..А ведь всё это такой же товар как и энергоносители.
alex949 14 января 2019 | 08:56
Каждый россиянин имеет полное право напиваться и нажираться, но за последствия должно отвечать только правительство!