По меньшей мере, 1 человек погиб в результате взрыва в жилом доме в городе Шахты Ростовской области

Данные о пострадавших уточняются. По словам губернатора Василия Голубева, в разрушенных квартирах находились 13 человек. Глава региона пообещал пострадавшим помощь из регионального и городского бюджетов. Решение о дальнейшей эксплуатации дома будет принято после обследования конструкций. Источник агентства «Интерфакс» в оперативном штабе сказал, что предварительная причина взрыва – неисправность или неправильное использование газового оборудования. Признаков теракта, по его словам, нет.