Американский грузовой космический корабль «Дрэгон» успешно приводнился в Тихом океане
Об этом сообщает компания разработчик SpaceX. Ранее «Дрэгон» благополучно отстыковался от МКС.
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
Об этом сообщает компания разработчик SpaceX. Ранее «Дрэгон» благополучно отстыковался от МКС.
Комментарии5
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
vladkotov 14 января 2019 | 08:39
Рогозину сосать чуапа-чупс)
traxau_okurka 14 января 2019 | 08:42
vladkotov: Чем ответит нацлидер ваты и портянок? Повышением для них цен. налогов, пенсионного возраста?
epynda 14 января 2019 | 09:04
А почему не опустился на платформу, а приводнился, как это делали в США более полувека назад...???
Что случилось ???
Что-то пошло не так ???
mustang 14 января 2019 | 09:13
epynda: Не всё коту масленица. Ищите сор в своих глазах.
mustang 14 января 2019 | 09:15
Рагозина гнать в шею и поставить ГРАМОТНОГО , а не КАРЬЕРИСТА !!!