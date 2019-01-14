В России на базе государственного ресурса собираются создать аналог Linkedin
В России на базе государственного ресурса собираются создать аналог Linkedin – это деловая соцсеть, которую почти 3 года назад заблокировали в нашей стране. С помощью этого сайта работодатели часто искали специалистов. Новый проект собираются запустить в рамках программы «Цифровая экономика» на базе сайта «Работа в России».
Эксперты называют инвестиции в проект необоснованной тратой денег налогоплательщиков, пишет РБК. Издание отмечает, что всего планируется потратить около 360 миллионов бюджетных средств.
Комментарии5
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bratec_kot_voskrese 14 января 2019 | 08:40
Очередному Клишицу захотелось попилить баблосы. На том и стоит вся российская "цифровая экономика". Хотя правильгнй её называть - укрономика.
lenin3 14 января 2019 | 08:41
Не будет необоснованных инвестиций-не будет распила бюджета и рассовыания его по своим кармнам.Начиная с чипирования шуб и кончая Хреновацией-на всём может заработать российский чиновник...
ansata 14 января 2019 | 08:41
Тщета.
avp235 14 января 2019 | 08:43
Гораздо проще и эффективнее разблокировать Linkedin. Во-первых ничего не нужно делать, во-вторых не нужно тратить деньги, в третьих не нужно создавать базы соискателей - они уже есть, причем не только русские. но и всего мира и наконец в четвертых -
классные специалисты (а именно для них и создан ресурс) легко обходят блокировки.
ihtamnet 14 января 2019 | 08:51
Понеслась пилёж бабла, грабеж страны и оббирание населения. Обороты только набираются.