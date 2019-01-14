В России на базе государственного ресурса собираются создать аналог Linkedin – это деловая соцсеть, которую почти 3 года назад заблокировали в нашей стране. С помощью этого сайта работодатели часто искали специалистов. Новый проект собираются запустить в рамках программы «Цифровая экономика» на базе сайта «Работа в России».

Эксперты называют инвестиции в проект необоснованной тратой денег налогоплательщиков, пишет РБК. Издание отмечает, что всего планируется потратить около 360 миллионов бюджетных средств.