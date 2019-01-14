Аналоговое телевизионное вещание в Москве планируется отключить 15 апреля

Об этом сообщает столичная мэрия. В департаменте информационных технологий заверили, что постарались сделать всё возможное, чтобы горожане не испытали дискомфорта при переходе к современным стандартам вещания. Чиновники напомнили, что после того, как трансляция аналоговых программ прекратится, на экранах появится сообщение о необходимости перехода на приём цифрового сигнала. Владельцам телевизоров, выпущенных после 2012 года, нужно будет поменять настройки. Тем, у кого более старые телевизоры, придётся покупать цифровую приставку.