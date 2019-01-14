Аналоговое телевизионное вещание в Москве планируется отключить 15 апреля
Об этом сообщает столичная мэрия. В департаменте информационных технологий заверили, что постарались сделать всё возможное, чтобы горожане не испытали дискомфорта при переходе к современным стандартам вещания. Чиновники напомнили, что после того, как трансляция аналоговых программ прекратится, на экранах появится сообщение о необходимости перехода на приём цифрового сигнала. Владельцам телевизоров, выпущенных после 2012 года, нужно будет поменять настройки. Тем, у кого более старые телевизоры, придётся покупать цифровую приставку.
Комментарии6
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cromwel 14 января 2019 | 08:37
и что нам теперь всем делать? Это в добровольно принудительном порядке бежать покупать поражающее резко приставки? А бабушке в деревне что делать? Как слушать речи богоподобного?
putin_the_enemy 14 января 2019 | 08:38
Покупать для отравления останкинским ядом? Нет, спасибо, не смотрю уже 20 лет.
in_cat_we_trust 14 января 2019 | 08:53
Вот и хорошо, а то какой канал не включишь: тупые сериалы или ботокная плешь на экране
ogup1993 14 января 2019 | 08:55
Какое счастье!
Количество незомбированных людей увеличится!
vadimp 14 января 2019 | 09:08
"Тем, у кого более старые телевизоры, придётся покупать цифровую приставку."
Интернет дешевле встанет.
ulagai 14 января 2019 | 09:15
Какая разница?Раньше соловей был "негодяй аналоговый",а станет"цифровым."