6 человек, среди которых, возможно, есть ребёнок, остаются под завалами в городе Шахты, где произошёл взрыв
Об этом сообщает оперативный штаб. Взрыв произошёл в многоэтажном жилом доме, предположительно в районе восьмого – девятого этажей. Один человек погиб, восемь пострадали. Около 140 человек из здания эвакуировали. В МЧС говорят, что, по всей вероятности, это был взрыв газа.
Под завалами дома в городе Шахты есть живые люди, сообщают в штабе.
Штаб по ликвидации последствий не видит признаков теракта после взрыва в жилом доме в Шахтах. Об этом со ссылкой на источник сообщает агентство Интерфакс. В городской газовой аварийно-диспетчерской службе также сказали, что, по всей вероятности, взорвался газовый баллон.
Комментарии5
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cromwel 14 января 2019 | 08:35
Солнцеликий уже выехал на место трагедии?
задолбался он с этим газом уже. Может нам Газпром закрыть. Перейдем на дрова.
sandro_007_ 14 января 2019 | 08:38
Трудно год начинается. А ведь советские панельки - это времянки и их давно пора расселять.
alex949 14 января 2019 | 08:41
В каждой квартире россии должны постоянно дежурить пожарный, полицейский и врач скорой помощи !
lager23 14 января 2019 | 08:43
За последние 18 лет, через «руки» Путена прошли триллионы нефтедолларов....и «ушли» в карманы сечино-кабаево -ротенбергов.
m_doc 14 января 2019 | 08:49
lager23: Это ты к чему? Навязчивая идея на все случаи жизни?