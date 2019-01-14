6 человек, среди которых, возможно, есть ребёнок, остаются под завалами в городе Шахты, где произошёл взрыв

Об этом сообщает оперативный штаб. Взрыв произошёл в многоэтажном жилом доме, предположительно в районе восьмого – девятого этажей. Один человек погиб, восемь пострадали. Около 140 человек из здания эвакуировали. В МЧС говорят, что, по всей вероятности, это был взрыв газа.

Под завалами дома в городе Шахты есть живые люди, сообщают в штабе.

Штаб по ликвидации последствий не видит признаков теракта после взрыва в жилом доме в Шахтах. Об этом со ссылкой на источник сообщает агентство Интерфакс. В городской газовой аварийно-диспетчерской службе также сказали, что, по всей вероятности, взорвался газовый баллон.