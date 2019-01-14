Полиция Сызрани проводит проверку после того, как один из школьников избил учительницу

Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По его данным, инцидент произошёл ещё 10 января. Между двумя школьниками произошёл конфликт. Учительница заступилась за одного из них. В ответ на этой другой ударил её по голове. Женщину госпитализировали. По словам источника, напавшему на учительницу 15 лет.

Ранее некоторые местные СМИ сообщили, что на учителя напали несколько школьников.