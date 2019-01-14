Полиция Сызрани проводит проверку после того, как один из школьников избил учительницу
Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По его данным, инцидент произошёл ещё 10 января. Между двумя школьниками произошёл конфликт. Учительница заступилась за одного из них. В ответ на этой другой ударил её по голове. Женщину госпитализировали. По словам источника, напавшему на учительницу 15 лет.
Ранее некоторые местные СМИ сообщили, что на учителя напали несколько школьников.
Комментарии8
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timbuktu 14 января 2019 | 08:23
детишки балуются - а с чем ещё в сызрани развлечься то ?
ukrotomos 14 января 2019 | 08:25
timbuktu: Вот на зоне и развлекаются! Там тоже весёлых ребят много.
ukrotomos 14 января 2019 | 08:23
Щенка в клетку, родителям штраф офигенный!
timbuktu 14 января 2019 | 08:35
ukrotomos: думаю,всё чернее: наверняка, малой сделал это,уверенный в "общественной" поддержке
ukrotomos 14 января 2019 | 08:41
timbuktu: Для упыренка будет открытием, что поддержка общественная, а ответственность индивидуальная.
yazva_sibirskaya 14 января 2019 | 08:54
Малолетние утырки совсем распоясались. А дальше будет еще хуже. Третье поколение алкашей в школу пришло. Они даже таблицу умножения выучить не могут, а учителей заставляют их до девятого класса тащить.
ukrotomos 14 января 2019 | 08:59
yazva_sibirskaya: Давно пора дать школе право гнать поганой метлой этих недоумков!
timbuktu 14 января 2019 | 09:03
ukrotomos: куда? утилизация извергов всех возрастов не производится,а если и случается по личной инициативе сочувствующих пострадавшей стороне,то уголовно наказуема