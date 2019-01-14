Мэра Гданьска ранили ножом во время благотворительного концерта
Павел Адамович госпитализирован в критическом состоянии, сообщает польское издание Onet. Нападавший ворвался на сцену, когда глава польского города произносил речь. Этот человек успел прокричать в микрофон своё имя. Сказал, что будучи невиновным, отсидел срок в тюрьме. Его пытала «Гражданская платформа» – это партия, членом которой является Адамович. И добавил, что именно за это мэр умрёт.
Павел Адамович возглавляет Гданьск с 1998 года.
Комментарии4
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gvs 14 января 2019 | 08:25
К вопросу "Хотите, как в Париже?" власть добавит вопрос "Хотите, как в Гданьске?" ))))
andre_klimov 14 января 2019 | 08:45
gvs:
Как в Гданьске уже не получится. В Гданьске нашёлся всего один невменяемый....
andreyoo 14 января 2019 | 08:59
andre_klimov: Будем точны в формулировках, не нашелся, а проявил себя.
worstlook 14 января 2019 | 09:05
gvs: "К вопросу "Хотите, как в Париже?" власть добавит вопрос "Хотите, как в Гданьске?" ))))"
...
- ...и надеется услышать откровенный ответ
:-{)))