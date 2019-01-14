Мэра Гданьска ранили ножом во время благотворительного концерта

Павел Адамович госпитализирован в критическом состоянии, сообщает польское издание Onet. Нападавший ворвался на сцену, когда глава польского города произносил речь. Этот человек успел прокричать в микрофон своё имя. Сказал, что будучи невиновным, отсидел срок в тюрьме. Его пытала «Гражданская платформа» – это партия, членом которой является Адамович. И добавил, что именно за это мэр умрёт.

Павел Адамович возглавляет Гданьск с 1998 года.