По меньшей мере один человек погиб, восемь пострадали в результате взрыва в доме в городе Шахты Ростовской области

По меньшей мере один человек погиб, восемь пострадали в результате взрыва в многоквартирном доме в городе Шахты Ростовской области. Об этом сообщает региональное управление МЧС. По его данным, по завалами могут находиться ещё шесть человек. По предварительным данным МЧС, это был взрыв бытового газа. Разрушены квартиры на 8-м и 9-м этажах. Из здания эвакуировали 140 человек.