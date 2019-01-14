По меньшей мере один человек погиб, восемь пострадали в результате взрыва в доме в городе Шахты Ростовской области
По меньшей мере один человек погиб, восемь пострадали в результате взрыва в многоквартирном доме в городе Шахты Ростовской области. Об этом сообщает региональное управление МЧС. По его данным, по завалами могут находиться ещё шесть человек. По предварительным данным МЧС, это был взрыв бытового газа. Разрушены квартиры на 8-м и 9-м этажах. Из здания эвакуировали 140 человек.
Комментарии3
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
avp235 14 января 2019 | 08:31
Как и предупреждали аналитики 90-х, в России наступила "эра техногенных катастроф". Политики не придали значения этому предупреждению и теперь пожинают плоды.
prozion 14 января 2019 | 08:36
Им на это наплевать,в том числе и Путину. А потом кто даст гарантии,что на фоне падения рейтингов власть придержащих не они всё это и устраивают. Я власти не верю,эти господа способны на любую низость.
nepeanois 14 января 2019 | 08:45
срочно проверить все газели в городе