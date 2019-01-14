Причиной отказа радиотелескопа «Спектр-Р» могла стать космическая радиация
Она накопилась в электронике аппарата за почти 8 лет его работы на орбите, сказал агентству ТАСС источник в ракетно-космической отрасли. Для решения таких проблем, какие возникли на «Спектре», применяются два метода: «мягкий» с перезагрузкой только программного обеспечения, и «жесткий» с выключением питания. Собеседник агентства добавил, что бортовой компьютер радиотелескопа будет самостоятельно, без команд с Земли поддерживать его работу минимум до лета. О том, что аппарат перестал выходить на связь, стало известно на днях.
Комментарии8
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vladimirgornitsky 14 января 2019 | 08:07
"Причиной отказа радиотелескопа «Спектр-Р» могла стать космическая радиация"
И бакланы.
proletarian74 14 января 2019 | 08:11
vladimirgornitsky:
Космические бакланы-сверлоклювы...
anticolonel 14 января 2019 | 08:21
А нет ли там, случаем, дырочки в корпусе? И не летает ли поблизости обломок сверла с клеймом Made in USA? Где Рогозин?
zor 14 января 2019 | 09:24
Причиной аварии стало то,что телескоп стали протирать "Боярышником".
Телескоп стал смотреть нетрезво на вещи,ушел в себя,перестал отвечать на звонки и стал задумыватся о сиуциде.
anticolonel:
oldpartizan 14 января 2019 | 08:22
а Вояджеры почему то летят, и информацию сбрасывают.
страна импортирующая средства женской гигиены лезет в космос, нонсенс.
buzukin075 14 января 2019 | 08:35
oldpartizan: Главное, што Сатана и Сармат с Авангардами передадут информацию в виде посылки с ядрен-батоном быстро и безотказно. А ты не зевай - бегом на распродажу прокладок! Пригодятся очень скоро, чуешь?
gvs 14 января 2019 | 08:27
А причиной утопления "Титаника" ("Курска", "Комсомольца", "Адмирала Нахимова" - нужное подчеркнуть) стало МОРЕ. ))))
ogup1993 14 января 2019 | 08:53
Объявление.
"Роскосмосу требуются сотрудники. Знания и опыт не нужны.
Нужно умение - лепить отмазки"