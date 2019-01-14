Профильный комитет ГД рассмотрит законопроект о запрете распространения недостоверной общественно значимой информации
Профильный комитет Госдумы сегодня на расширенном заседании рассмотрит законопроект о запрете распространения недостоверной общественно значимой информации. В процессе обсуждения депутаты, вероятно, уделят время сообщениям, появившимся после взрыва в жилом доме в Магнитогорске.
Законопроект о борьбе с так называемыми «фейковыми новостями» предусматривает введение штрафов за публикацию в СМИ и интернете недостоверной информации, распространяемой под видом достоверных сообщений, если она создает угрозу жизни и здоровью граждан, массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности, а также риск наступления иных тяжких последствий. С инициативой выступили сенатор Андрей Клишас, его первый заместитель Людмила Бокова и депутат Госдумы Дмитрий Вяткин. Комитет Госдумы по информационной политике на расширенном заседании сегодня определит, когда законопроект будет рассмотрен в первом чтении. В комитете не исключили, что в контексте этой инициативы депутаты могут обсудить и ситуацию вокруг Магнитогорска – после обрушения подъезда жилого дома ряд уральских СМИ писали, что это мог быть теракт. Власти и официальные структуры неоднократно подчеркивали, что эта версия не нашла подтверждения, и причиной трагедии стал взрыв бытового газа.
Сенатор Клишас является автором еще нескольких инициатив, вызвавших большой общественный резонанс. Среди них в частности законопроект о создании в России автономного интернета, а также норма о введении наказания за «неуважение к власти».
Комментарии6
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keg 14 января 2019 | 08:13
самая правдивая и достоверная информация будет доступна только на первом канале зомбоящика.....всё остальное будут считать фейком....
oldpartizan 14 января 2019 | 08:15
значит про катастрофы коммунхоза придётся узнавать из слухов?
rash 14 января 2019 | 08:18
Если какое-нибудь дерьмо всплывёт - ищи рядом клишаса. Давно эти ублюдки о цензуре мечтают, чтобы воровать проще было.
cromwel 14 января 2019 | 08:21
rash: ну почему же искать рядом. Это он и есть.
natalia2108 14 января 2019 | 08:31
Кто будет трактовать информацию насколько она "достоверна" - вот самый главный вопрос.
Данный законопроект зто попытка лишить людей возможности обмена информацией. Даже плач ребёнка любящая мать может трактовать по-разному. Заинтересованных в этом законе и искать не надо - это шикарные богачи с наручными часами за миллионы рублей.
kara 14 января 2019 | 08:31
Если закон примут. То Эхо придется закрыться